Брокер БКС с 11 июля предоставит всем клиентам доступ к акциям гонконгской биржи

Брокер БКС с 11 июля предоставит всем клиентам доступ к акциям гонконгской биржиВскоре к нему также может присоединиться «Финам»
БКС первым среди российских брокеров предоставит всем клиентам доступ к торгам ценными бумагами гонконгских и китайских компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX), рассказал «Ведомостям» представитель брокера.
Клиенты БКС смогут торговать 12 инструментами, которые пока представлены на СПБ бирже. В их числе как новые для российского рынка эмитенты (Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group), так и бумаги, которые ранее торговались на американской бирже NASDAQ (Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba). Акции этих иностранных эмитентов доступны без прохождения тестирования по иностранным бумагам для неквалифицированного инвестора, уточняет представитель БКС и подтверждает представитель СПБ биржи.
СПБ биржа анонсировала старт торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже с 20 июня, но массовый инвестор не имеет доступа к торгам: пока первые сделки заключаются между брокерами для настройки учетных и других систем, связанных с расчетами в гонконгских долларах (HKD) и удержанием гербового сбора (stamp duty), писали «Ведомости». Согласно законодательству Гонконга при торговле бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже взимается налог на финансовые операции – гербовый сбор в размере 0,13%. Налог уплачивается как при покупке, так и при продаже и будет списываться автоматически с комиссией брокера при заключении сделки.
СПб биржа в течение 2022 г. планирует увеличить количество доступных инструментов до 200, а к концу 2023 г. – до 1000.
Торговая сессия будет проходить с 8.00 до 18.00 мск.
Бумаги торгуются лотами, объясняет представитель БКС: если в лоте только одна акция, инвестор может купить одну акцию, если в лоте десять акций, инвестор может купить десять инструментов. Размер одного лота включает одну или несколько ценных бумаг, в зависимости от цены. Примерная стоимость лота составляет до $150 или 1200 HKD, сообщает представитель БКС.
Так как валютой для расчета по бумагам является гонконгский доллар, то его конвертацию будет осуществлять сервис БКС. При этом система брокера будет автоматически предоставлять клиенту лучший валютный курс между биржевым и внебиржевым, если последний есть в момент сделки, говорит представитель брокера. БКС будет продавать от 1 HKD (на Московской бирже инвесторы могут купить от 1000 гонконгских долларов – около 7787 руб. – «Ведомости»).
Сделки с ценными бумагами у БКС можно совершать с помощью мобильного приложения «БКС Мир инвестиций», в веб-кабинете, терминалах QUIK, а также по голосовому поручению через трейдера. Для торговли другими инструментами, которые биржа представит позднее, неквалифицированным инвесторам, возможно, будет необходимо пройти тест, если они не сделали этого раньше, уточняет представитель БКС.
Так как китайский рынок пока практически не изучен российскими розничными инвесторами, БКС будет предоставлять им аналитику по всем представленным эмитентам, благодаря которой они станут намного понятнее, говорит директор по брокерскому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе.
В целом фондовый рынок Китая и Гонконга выглядит перспективнее, чем американский и европейский, так как рецессия может затронуть КНР значительно в меньшей степени, чем западные страны, следует из аналитического обзора БКС: ключевую ставку Китай не планирует повышать, а его акции уже существенно скорректировались и предоставляют интересные точки для покупки. Риск для акций из Китая и Гонконга, обращающихся на площадках США, – их делистинг по причине несоответствия форм раскрытия отчетности азиатских компаний правилам американского регулятора.
Когда остальные
О первых тестовых сделках «Ведомостям» рассказывали пять брокеров – «Алор+», БКС, «Тинькофф банк», «Финам», «Фридом финанс». Профучастники предоставят сервис большинству клиентов в течение месяца-полутора, говорилось в сообщении СПБ биржи.
«Финам» планирует открыть доступ к торгам Гонконгскими бумагами в июле, ориентировочно – в ближайшие 5-7 дней, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Все системы и процессы в целом уже были выстроены ранее и готовы к запуску инструментов с первичным листингом на Гонконгской бирже и к добавлению новых инструментов, доступ к которым «СПБ Биржа» планирует открыть в будущем, добавляет он. Единственной сложностью на данный момент стала покупка гонконгских долларов – проблема актуальна как для инвесторов, так и для самих брокеров, продолжает Леснов: из-за низкой ликвидности стакана на Московской бирже клиентам довольно сложно купить эту валюту по приемлемым ценам, в то время как банки ее практически не продают. Но вопрос был обсужден с генеральным директором «СПБ Биржи» Романом Горюновым: биржа планирует добавить валютные стаканы, в том числе и по гонконгскому доллару. «Надеемся, это удастся реализовать в ближайшее время, и проблема решится», – резюмирует Леснов.
«Ведомости» ожидают ответа от остальных брокеров.
«Тинькофф Инвестиции» также продолжают проводить тестирование торгов на небольшой группе клиентов, сообщил представитель брокера. Торги станут доступны всем клиентам в ближайшие несколько недель, когда тестирование завершится, уточнил он.