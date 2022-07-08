Брокер БКС с 11 июля предоставит всем клиентам доступ к акциям гонконгской биржи

«Финам» планирует открыть доступ к торгам Гонконгскими бумагами в июле, ориентировочно – в ближайшие 5-7 дней, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Все системы и процессы в целом уже были выстроены ранее и готовы к запуску инструментов с первичным листингом на Гонконгской бирже и к добавлению новых инструментов, доступ к которым «СПБ Биржа» планирует открыть в будущем, добавляет он. Единственной сложностью на данный момент стала покупка гонконгских долларов – проблема актуальна как для инвесторов, так и для самих брокеров, продолжает Леснов: из-за низкой ликвидности стакана на Московской бирже клиентам довольно сложно купить эту валюту по приемлемым ценам, в то время как банки ее практически не продают. Но вопрос был обсужден с генеральным директором «СПБ Биржи» Романом Горюновым: биржа планирует добавить валютные стаканы, в том числе и по гонконгскому доллару. «Надеемся, это удастся реализовать в ближайшее время, и проблема решится», – резюмирует Леснов.