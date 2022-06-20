Торги гонконгскими ценными бумагами открылись не для всех

«СПб биржа» объявила о старте торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX) с 20 июня, но доступ к ним массовый инвестор пока не получит. Брокеры только начали настройку учетных и иных систем, связанных с расчетами в гонконгских долларах (HKD), а также и удержанием гербового сбора (stamp duty), объясняется на сайте «СПб биржи». 20 июня первые сделки заключили «Алор+», БКС, «Тинькофф банк», «Финам», «Фридом финанс».