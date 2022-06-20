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Торги гонконгскими ценными бумагами открылись не для всех

Массовому инвестору бумаги на «СПб бирже» станут доступны через месяц-полтора
Софья Шелудченко
«СПб биржа» давно планировала открыть рынок азиатских ценных бумаг, а об официальном старте объявила 16 июня / Максим Стулов / Ведомости

«СПб биржа» объявила о старте торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX) с 20 июня, но доступ к ним массовый инвестор пока не получит. Брокеры только начали настройку учетных и иных систем, связанных с расчетами в гонконгских долларах (HKD), а также и удержанием гербового сбора (stamp duty), объясняется на сайте «СПб биржи». 20 июня первые сделки заключили «Алор+», БКС, «Тинькофф банк», «Финам», «Фридом финанс».

Российские брокеры предоставят сервис большинству клиентов в течение месяца-полутора, сообщается на сайте «СПб биржи». «Доступ у инвесторов на всех тарифах брокера ориентировочно появится через 1,5 месяца», – объяснил сотрудник поддержки в приложении «Тинькофф инвестиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных