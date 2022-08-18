Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду

Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому трендуИнвесторы рассматривают инструмент как альтернативу валютному счету
Глобальные инвесторы выходят из биржевых фондов золота (ETF): в июле фонды зафиксировали чистый отток капитала в размере $4,5 млрд, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Отток средств продолжается третий месяц подряд: в мае фонды лишились $3,1 млрд, в июне – еще $1,7 млрд. Но в России все иначе: инвестиционный спрос на драгметаллы растет, причем основной сосредоточен именно в биржевых золотых фондах.
Основная причина распродаж золотых ETF – рост процентных ставок в мире, в том числе повышение ставки ФРС, говорит ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. Всего год назад пятилетние казначейские облигации давали доходность 0,8%, сейчас – уже 3%. С учетом ускоряющейся инфляции инвесторы могут ожидать дальнейшего роста ставок, и, соответственно, переток капитала из золота и прочих активов в более привлекательные долговые инструменты будет расти.