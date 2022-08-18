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Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду

Инвесторы рассматривают инструмент как альтернативу валютному счету
Инга Сангалова
Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду / Павел Лисицын / РИА Новости

Глобальные инвесторы выходят из биржевых фондов золота (ETF): в июле фонды зафиксировали чистый отток капитала в размере $4,5 млрд, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Отток средств продолжается третий месяц подряд: в мае фонды лишились $3,1 млрд, в июне – еще $1,7 млрд. Но в России все иначе: инвестиционный спрос на драгметаллы растет, причем основной сосредоточен именно в биржевых золотых фондах.

Основная причина распродаж золотых ETF – рост процентных ставок в мире, в том числе повышение ставки ФРС, говорит ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. Всего год назад пятилетние казначейские облигации давали доходность 0,8%, сейчас – уже 3%. С учетом ускоряющейся инфляции инвесторы могут ожидать дальнейшего роста ставок, и, соответственно, переток капитала из золота и прочих активов в более привлекательные долговые инструменты будет расти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных