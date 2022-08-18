Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду

Основная причина распродаж золотых ETF – рост процентных ставок в мире, в том числе повышение ставки ФРС, говорит ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. Всего год назад пятилетние казначейские облигации давали доходность 0,8%, сейчас – уже 3%. С учетом ускоряющейся инфляции инвесторы могут ожидать дальнейшего роста ставок, и, соответственно, переток капитала из золота и прочих активов в более привлекательные долговые инструменты будет расти.