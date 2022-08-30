Сбербанк нашел покупателя на актив фонда Arista

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Бизнес-центр Green Point в Химках приобрел владелец сочинского отеля City Park Hotel
Дарья Молоткова Антон Филатов
Green Point уже пытались продать в середине июля за 923 млн руб., но тогда претендентов на него не нашлось / green-point.gvg.ru

АО «Лайт бриз» стало победителем аукциона по продаже имущества компании «Сити про», на балансе которой находятся бизнес-центр Green Point (ранее «Кантри-парк») на 17 000 кв. м и парковка на 9356 кв. м в подмосковных Химках, следует из протокола торгов. При стартовой цене в 831,2 млн руб. эта фирма согласилась заплатить за лот в 1,2 раза больше – 997,4 млн руб. Помимо «Лайт бриза» заявки на участие в аукционе подали ООО «Торговый центр-Д» (владеет торговым центром «Да» на Сормовской улице на востоке Москвы) и некая Елена Колесникова.

«Лайт бриз», согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет 4-звездочным отелем City Park Hotel в Сочи. О других активах компании опрошенным «Ведомостями» консультантам ничего не известно. Ее управляющий Илья Завиваев сообщил, что компания приобрела этот объект в инвестиционных целях, она планирует сдавать помещения в нем в аренду. До этого проектов в Москве не было, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных