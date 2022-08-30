Сбербанк нашел покупателя на актив фонда Arista

АО «Лайт бриз» стало победителем аукциона по продаже имущества компании «Сити про», на балансе которой находятся бизнес-центр Green Point (ранее «Кантри-парк») на 17 000 кв. м и парковка на 9356 кв. м в подмосковных Химках, следует из протокола торгов. При стартовой цене в 831,2 млн руб. эта фирма согласилась заплатить за лот в 1,2 раза больше – 997,4 млн руб. Помимо «Лайт бриза» заявки на участие в аукционе подали ООО «Торговый центр-Д» (владеет торговым центром «Да» на Сормовской улице на востоке Москвы) и некая Елена Колесникова.