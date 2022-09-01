Россияне стали экономить на средствах контрацепции

Продажи презервативов в российских аптечных сетях за семь месяцев этого года снизились в натуральном выражении на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. до 11,9 млн упаковок, подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, падение было в каждом месяце за исключением марта, когда на фармрынке наблюдался ажиотажный спрос. Но для презервативов мартовский рост оказался не столь высоким (+4%), как для другой аптечной продукции, а уже в апреле спад составил 30% по сравнению с прошлым годом. Спрос на презервативы упал и в торговых сетях. С января по июль 2022 г. их продажи в натуральном выражении год к году сократились на 6,6%, подсчитали в NielsenIQ. Абсолютные цифры исследовательская компания не называет, аналитики тоже затруднились оценить количество проданной продукции.