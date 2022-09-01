Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Россияне стали экономить на средствах контрацепции

Продажи презервативов в аптеках с начала года снизились более чем на 16%
Анна Киселева
Спрос на презервативы упал и в аптеках, и в торговых сетях / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи презервативов в российских аптечных сетях за семь месяцев этого года снизились в натуральном выражении на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. до 11,9 млн упаковок, подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, падение было в каждом месяце за исключением марта, когда на фармрынке наблюдался ажиотажный спрос. Но для презервативов мартовский рост оказался не столь высоким (+4%), как для другой аптечной продукции, а уже в апреле спад составил 30% по сравнению с прошлым годом. Спрос на презервативы упал и в торговых сетях. С января по июль 2022 г. их продажи в натуральном выражении год к году сократились на 6,6%, подсчитали в NielsenIQ. Абсолютные цифры исследовательская компания не называет, аналитики тоже затруднились оценить количество проданной продукции.

В DSM Group одной из причин снижения спроса на традиционные средства контрацепции называют переориентацию потребителей на другие каналы продаж. Это подтверждают и данные сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace: она подсчитала, что с начала года жители России приобрели на крупнейших интернет-площадках – Wildberries и Ozon – в 3,4 раза презервативов больше, чем в прошлом году. Совокупно через них было реализовано 1,4 млн упаковок. Впрочем, такой рост не компенсирует падения продаж в аптеках и не меняет общей тенденции к снижению популярности презервативов.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных