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Финансы

В России появится аналог терминала Bloomberg под названием «Мирида»

Аналитический портал станет доступен широкому кругу пользователей в августе 2023 года
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

У российских компаний появится аналог прекративших работу в России терминалов Bloomberg и Refinitiv. Отечественный портал корпоративных финансовых и нефинансовых данных будет называться «Мир инвестиционных данных» или «Мирида», в англоязычном варианте Mirida или Mirida Analytics. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Газпромбанка. Банк окажет экспертную поддержку Центру международных и сравнительно–правовых исследований (ЦМСПИ), который будет заниматься созданием «Мириды». 

Проект сможет удовлетворить потребности рынка в части аналитических данных по российскому и международному корпоративному сегменту, уточнил представитель банка. Портал даст возможность компаниям получить быстрый доступ к широкому кругу операционных, финансовых и ESG показателей контрагентов, конкурентов и объектов  инвестиций по всему миру, быстро построить усредненные бенчмарки по интересующим показателям, чтобы определять свои стратегические и операционные цели.

Сейчас проект находится на пилотном этапе, предложить услуги портала широкому кругу пользователей планируется в августе 2023 г. 

Первая стадия реализации проекта предполагает доступ клиентов портала в режиме одного окна к более чем 300 операционным, финансовым и нефинансовым показателям более чем 3000 компаний по всему миру, возможность построения среднеотраслевых значений по этим показателям в разрезе секторов и географических регионов, а также анализа динамики этих показателей. На второй стадии функционал системы планируется расширить, добавив в нее макроэкономический раздел.

ЦМСПИ занимается исследованиями в области международного права и устойчивого развития. Среди заказчиков – Центробанк, МИД РФ, ФНС и Газпромбанк, следует из информации на его сайте. Разработчиком программных решений «Мириды» станет российская IT-компания NVI Solutions, уточнил представитель Газпромбанка. Компания создает решения на основе искусственного интеллекта в сфере нефтегаза, логистики и банковской деятельности. Среди заказчиков – «Газпром нефть», «Роснефть», Ингосстрах и ДОМ.РФ, следует из информации на сайте. 

Из терминалов Bloomberg участники рынка могут получить информацию о текущей новостной повестке, влияющей на конъюнктуру рынка, финансовых инструментах, а также совершать торговые сделки и общаться с другими участниками рынка. Терминалы были запущены в 1981 г., еще до распространения Интернета, и позволяли финансовому рынку стать прозрачнее. Терминалами Bloomberg по всему миру пользуются 325 000 подписчиков, стоимость годовой подписки – $24 000.

В конце марта стало известно, что американское агентство Bloomberg отключит российские компании от своих терминалов с 3 апреля, писал РБК. Bloomberg приостановил оформление новых терминалов и не отвечал на вопросы о судьбе действующих аккаунтов. 16 марта, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv (входит в группу Лондонской биржи London Stock Exchange), перестал предоставлять свои продукты и услуги для всех клиентов в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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