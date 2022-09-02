В России появится аналог терминала Bloomberg под названием «Мирида»Аналитический портал станет доступен широкому кругу пользователей в августе 2023 года
У российских компаний появится аналог прекративших работу в России терминалов Bloomberg и Refinitiv. Отечественный портал корпоративных финансовых и нефинансовых данных будет называться «Мир инвестиционных данных» или «Мирида», в англоязычном варианте Mirida или Mirida Analytics. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Газпромбанка. Банк окажет экспертную поддержку Центру международных и сравнительно–правовых исследований (ЦМСПИ), который будет заниматься созданием «Мириды».
Проект сможет удовлетворить потребности рынка в части аналитических данных по российскому и международному корпоративному сегменту, уточнил представитель банка. Портал даст возможность компаниям получить быстрый доступ к широкому кругу операционных, финансовых и ESG показателей контрагентов, конкурентов и объектов инвестиций по всему миру, быстро построить усредненные бенчмарки по интересующим показателям, чтобы определять свои стратегические и операционные цели.
Сейчас проект находится на пилотном этапе, предложить услуги портала широкому кругу пользователей планируется в августе 2023 г.
Первая стадия реализации проекта предполагает доступ клиентов портала в режиме одного окна к более чем 300 операционным, финансовым и нефинансовым показателям более чем 3000 компаний по всему миру, возможность построения среднеотраслевых значений по этим показателям в разрезе секторов и географических регионов, а также анализа динамики этих показателей. На второй стадии функционал системы планируется расширить, добавив в нее макроэкономический раздел.
ЦМСПИ занимается исследованиями в области международного права и устойчивого развития. Среди заказчиков – Центробанк, МИД РФ, ФНС и Газпромбанк, следует из информации на его сайте. Разработчиком программных решений «Мириды» станет российская IT-компания NVI Solutions, уточнил представитель Газпромбанка. Компания создает решения на основе искусственного интеллекта в сфере нефтегаза, логистики и банковской деятельности. Среди заказчиков – «Газпром нефть», «Роснефть», Ингосстрах и ДОМ.РФ, следует из информации на сайте.
Из терминалов Bloomberg участники рынка могут получить информацию о текущей новостной повестке, влияющей на конъюнктуру рынка, финансовых инструментах, а также совершать торговые сделки и общаться с другими участниками рынка. Терминалы были запущены в 1981 г., еще до распространения Интернета, и позволяли финансовому рынку стать прозрачнее. Терминалами Bloomberg по всему миру пользуются 325 000 подписчиков, стоимость годовой подписки – $24 000.
В конце марта стало известно, что американское агентство Bloomberg отключит российские компании от своих терминалов с 3 апреля, писал РБК. Bloomberg приостановил оформление новых терминалов и не отвечал на вопросы о судьбе действующих аккаунтов. 16 марта, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv (входит в группу Лондонской биржи London Stock Exchange), перестал предоставлять свои продукты и услуги для всех клиентов в России.