В России появится аналог терминала Bloomberg под названием «Мирида»

Первая стадия реализации проекта предполагает доступ клиентов портала в режиме одного окна к более чем 300 операционным, финансовым и нефинансовым показателям более чем 3000 компаний по всему миру, возможность построения среднеотраслевых значений по этим показателям в разрезе секторов и географических регионов, а также анализа динамики этих показателей. На второй стадии функционал системы планируется расширить, добавив в нее макроэкономический раздел.