Летом россияне вернулись к отложенным в марте покупкам

Весной этого года россияне перешли с потребительской модели поведения на сберегательную, отложив крупные покупки и сконцентрировав свои сбережения на вкладах с рекордно высокими ставками, рассказал «Ведомостям» представитель ВТБ. В первой декаде марта максимальная процентная ставка в 10 крупнейших кредитных организациях составляла 20,51%, следует из данных Центробанка. По наблюдениям ВТБ, чаще всего банковские клиенты ставили на паузу траты на отпуск, покупку электроники и бытовой техники, а также ремонт жилья и покупку мебели. Летом потребительская активность начала постепенно восстанавливаться, говорит представитель ВТБ: почти 30% клиентов, отложивших крупную покупку, в июне уже вернулись к запланированным ранее расходам.