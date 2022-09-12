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Летом россияне вернулись к отложенным в марте покупкам

Также спрос подстегнули учебный год, бархатный сезон и азартные игры
Михаил Кузнецов
Сейчас в банках выдачи наличных и ипотечных кредитов сохраняются на стабильно высоком уровне благодаря низкой ставке и быстрому реагированию на снижение ключевой ставки / Евгений Разумный / Ведомости

Весной этого года россияне перешли с потребительской модели поведения на сберегательную, отложив крупные покупки и сконцентрировав свои сбережения на вкладах с рекордно высокими ставками, рассказал «Ведомостям» представитель ВТБ. В первой декаде марта максимальная процентная ставка в 10 крупнейших кредитных организациях составляла 20,51%, следует из данных Центробанка. По наблюдениям ВТБ, чаще всего банковские клиенты ставили на паузу траты на отпуск, покупку электроники и бытовой техники, а также ремонт жилья и покупку мебели. Летом потребительская активность начала постепенно восстанавливаться, говорит представитель ВТБ: почти 30% клиентов, отложивших крупную покупку, в июне уже вернулись к запланированным ранее расходам.

В августе российские банки выдали розничных кредитов на 1,1 трлн руб., подсчитали аналитики Frank RG. Больше 1 трлн руб. в 2022 г. банки смогли выдать лишь в феврале – тогда объем выданных кредитов составил 1,095 трлн руб. Самый большой вклад в выдачи принесли кредиты наличными: в августе 2022 г. банки выдали россиянам 539 млрд руб. таких кредитов – на четверть больше, чем в июле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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