ВТБ и Совкомбанк поддержали ужесточение выдачи ипотеки на новостройки

Хотя банки в течение II квартала практически не предоставляли кредиты на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 10% (доля – 0,3%), действия ЦБ — ответ на участившиеся рекламные сообщения на ипотеку «от застройщика» по околонулевой ставке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 16 сентября называла это «чисто маркетинговым ходом»: люди покупают квартиру по завышенной цене, а разницу делят застройщик и банк. Но рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ, при инфляции в 4% они не могут быть ниже 6%.