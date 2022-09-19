ВТБ и Совкомбанк поддержали ужесточение выдачи ипотеки на новостройки

ВТБ и Совкомбанк поддержали ужесточение выдачи ипотеки на новостройкиЭто поможет сектору избежать дефолтов по кредитам с низким первоначальным взносом
ВТБ и Совкомбанк положительно оценивают ограничения ЦБ для ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом, рассказали «Ведомостям» их представители. 19 сентября Банк России анонсировал введение надбавок к коэффициентам риска по кредитам на первичку с первоначальным взносом менее 10%. Размер надбавки с 1 декабря составит 2, вне зависимости от размера показателя долговой нагрузки заемщика. Такие надбавки требуют от банка больше капитала при выдаче кредита.
ВТБ не применяет практику выдачи ипотеки с первоначальным взносом ниже 10% и поддерживает инициативу регулятора для устойчивого развития банковской системы, рассказал представитель банка.
Мера своевременна с учетом двух причин, отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Первая – опыт американского рынка, где subprime ипотека (низкокачественный ипотечный кредит – «Ведомости») стала спусковым крючком глобального кризиса. Вторая, продолжает банкир, – текущая ситуация на российском рынке, где уже несколько лет наблюдается высокая закредитованность населения. По последним данным ЦБ, на 1 июля 2021 г. долговая нагрузка россиян по всем видам займов достигла нового рекорда – 10,24%.
Ипотека со ставками ниже 10%, как и кредиты с плавающими ставками, – факторы, которые серьезно увеличивают риски дефолта ипотечных заемщиков, говорит Хотимский. Необходимо дестимулировать банки к выдаче подобных ссуд, чтобы повысить устойчивость банковской системы и снизить риски массовых дефолтов, резюмировал банкир.
Меры ЦБ возвращают регулирование выдач высокорисковых кредитов на прежний уровень – все надбавки по займам на строящееся жилье регулятор отменил 1 марта, чтобы поддержать банки и сохранить возможность финансировать жилищное строительство в кризис. Послабления не касались ипотеки на готовое жилье с первоначальным взносом ниже 10%.
Хотя банки в течение II квартала практически не предоставляли кредиты на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 10% (доля – 0,3%), действия ЦБ — ответ на участившиеся рекламные сообщения на ипотеку «от застройщика» по околонулевой ставке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 16 сентября называла это «чисто маркетинговым ходом»: люди покупают квартиру по завышенной цене, а разницу делят застройщик и банк. Но рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ, при инфляции в 4% они не могут быть ниже 6%.
Проблема есть, в какой-то степени это можно расценить как введение заемщиков в заблуждение, признает вице-президент Сбербанка Николай Васев. Граждане не всегда понимают особенности программ субсидирования от застройщиков: в ряде случаев покупка квартиры может быть дороже на 20-30% выше рыночной цены. Когда клиент купил квартиру стоимостью 10 млн руб. за 13 млн руб. не факт, что потом он сможет и продать ее за 13 млн, объясняет Васев.
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