Клиенты Альфа-банка и ВТБ жалуются на конвертацию валюты со вкладов в рубли ниже курса ЦБ

Держатели валютных вкладов жалуются на несправедливый курс, по которому банки им конвертируют валюту в рубли при выдаче средств, – он оказывается сильно ниже официально установленного Банком России. По информации с форумов «Сравни.ру» и «Банки.ру», жалобы на заниженный курс конвертации начали появляться с 20 сентября – в августе их не было, убедились «Ведомости». Пока претензии предъявляют двум банкам – ВТБ и Альфа-банку. За две с половиной недели на них в совокупности поступило уже порядка 11 жалоб.