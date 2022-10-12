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Клиенты Альфа-банка и ВТБ жалуются на конвертацию валюты со вкладов в рубли ниже курса ЦБ

Банки, в свою очередь, ссылаются на предписание регулятора и внутренние документы
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Держатели валютных вкладов жалуются на несправедливый курс, по которому банки им конвертируют валюту в рубли при выдаче средств, – он оказывается сильно ниже официально установленного Банком России. По информации с форумов «Сравни.ру» и «Банки.ру», жалобы на заниженный курс конвертации начали появляться с 20 сентября – в августе их не было, убедились «Ведомости». Пока претензии предъявляют двум банкам – ВТБ и Альфа-банку. За две с половиной недели на них в совокупности поступило уже порядка 11 жалоб.

Граждане обращаются с этой проблемой и в службу финансового уполномоченного. Омбудсмен фиксирует единичные жалобы граждан на банки по оспариванию курса конвертации при выдаче средств с валютных счетов и вкладов, рассказал «Ведомостям» его представитель. Претензии удовлетворялись, если банк конвертировал валюту по внутреннему курсу, который был ниже курса ЦБ на день выплаты. Но часто в случае выявления нарушений банки добровольно удовлетворяют требования клиентов до момента рассмотрения обращений уполномоченным, отметил представитель службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных