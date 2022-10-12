Клиенты Альфа-банка и ВТБ жалуются на конвертацию валюты со вкладов в рубли ниже курса ЦБ

Клиенты Альфа-банка и ВТБ жалуются на конвертацию валюты со вкладов в рубли ниже курса ЦББанки, в свою очередь, ссылаются на предписание регулятора и внутренние документы
Держатели валютных вкладов жалуются на несправедливый курс, по которому банки им конвертируют валюту в рубли при выдаче средств, – он оказывается сильно ниже официально установленного Банком России. По информации с форумов «Сравни.ру» и «Банки.ру», жалобы на заниженный курс конвертации начали появляться с 20 сентября – в августе их не было, убедились «Ведомости». Пока претензии предъявляют двум банкам – ВТБ и Альфа-банку. За две с половиной недели на них в совокупности поступило уже порядка 11 жалоб.
Граждане обращаются с этой проблемой и в службу финансового уполномоченного. Омбудсмен фиксирует единичные жалобы граждан на банки по оспариванию курса конвертации при выдаче средств с валютных счетов и вкладов, рассказал «Ведомостям» его представитель. Претензии удовлетворялись, если банк конвертировал валюту по внутреннему курсу, который был ниже курса ЦБ на день выплаты. Но часто в случае выявления нарушений банки добровольно удовлетворяют требования клиентов до момента рассмотрения обращений уполномоченным, отметил представитель службы.