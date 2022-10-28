Банк России видит риски ипотеки с ежемесячным платежом от 1 рубля

Осенью ЦБ начал бороться с ипотекой от застройщика по околонулевым ставкам – в них регулятор видит риски как для системы в целом, так и для самих заемщиков, банков и девелоперов. Экстремально низкие ставки (вплоть до 0,01%) получаются за счет того, что квартиру продают по цене на 20–30% выше рыночной: эту разницу застройщик платит банку в составе комиссии для компенсации его выпадающих доходов, а также от использования субсидируемой ставки от государства. Ключевой риск для покупателя – невозможность продать недвижимость на вторичном рынке без потерь (по той же цене, по которой она была приобретена), если только цены на квартиру за время владения не выросли на 30%. Кроме того, такие программы задают неверные ориентиры для принятия решений покупателями, инвесторами, полагает ЦБ.