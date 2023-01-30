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Страховщики ужесточают условия страхования складов и грузов

Участники рынка связывают это с монополизацией перестрахования и пожарами на крупных складах
Софья Шелудченко Маргарита Соболь Дарья Молоткова Ксения Потаева
На убыток как страховщиков, так и РНПК повлияли крупные пожары складских помещений в 2022 г. / Максим Стулов / Ведомости

О повышении цен страховых полисов и появлении в договорах более жестких условий «Ведомостям» рассказали собеседники в транспортно-логистических компаниях, девелоперы складской недвижимости и представители деловых объединений. Ужесточение условий признают и сами страховщики. Помимо форс-мажорных обстоятельств прошлого года – пожаров на нескольких крупнейших складах и трудностей с логистикой, – ответственность за удорожание страхования участники рынка возлагают и на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), которая стала монополистом после ухода иностранных игроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных