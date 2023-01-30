Страховщики ужесточают условия страхования складов и грузов

О повышении цен страховых полисов и появлении в договорах более жестких условий «Ведомостям» рассказали собеседники в транспортно-логистических компаниях, девелоперы складской недвижимости и представители деловых объединений. Ужесточение условий признают и сами страховщики. Помимо форс-мажорных обстоятельств прошлого года – пожаров на нескольких крупнейших складах и трудностей с логистикой, – ответственность за удорожание страхования участники рынка возлагают и на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), которая стала монополистом после ухода иностранных игроков.