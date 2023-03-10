ЦБ и Минфин согласовали поправки в законопроект о долевом страховании жизни

ЦБ и Минфин согласовали поправки в законопроект о долевом страховании жизниСтраховщикам разрешат управлять паями ограниченно, но УК все равно видят риски для отрасли
Банк России и Минфин согласовали поправки в законопроект о новом продукте финансового рынка – долевом страховании жизни (ДСЖ), рассказал «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков и подтвердил представитель ЦБ. В ходе переговоров с рынком было решено, что страховщики смогут иметь ограниченную лицензию на управление паевыми инвестфондами (ПИФами) только в рамках ДСЖ, пояснил Чебесков.
Это компромиссное решение, учитывающее интересы профучастников и страховщиков, уточнил представитель ЦБ, добавив, что сейчас ведется работа над поправками.
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