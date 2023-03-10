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ЦБ и Минфин согласовали поправки в законопроект о долевом страховании жизни

Страховщикам разрешат управлять паями ограниченно, но УК все равно видят риски для отрасли
Софья Шелудченко
Благодаря новому продукту финансового рынка – долевому страхованию жизни – страховой рынок станет прозрачнее и на него придут новые клиенты / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России и Минфин согласовали поправки в законопроект о новом продукте финансового рынка – долевом страховании жизни (ДСЖ), рассказал «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков и подтвердил представитель ЦБ. В ходе переговоров с рынком было решено, что страховщики смогут иметь ограниченную лицензию на управление паевыми инвестфондами (ПИФами) только в рамках ДСЖ, пояснил Чебесков.

Это компромиссное решение, учитывающее интересы профучастников и страховщиков, уточнил представитель ЦБ, добавив, что сейчас ведется работа над поправками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных