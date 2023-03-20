ЦБ поддержал ограничение торговли бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран

При желании инвесторы могут найти способы покупки бумаг оборонных компаний даже в случае запрета, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Если будет запрет, могут напрямую или через посредников выходить на иностранные биржи – новые системы электронного взаимодействия это позволяют», – говорит он. Но, по мнению депутата, большинство инвесторов прислушаются к регулятору и его действиям и будут «внимательно относиться к тем инструментам, которые приобретают в том числе на американском рынке». «Но большинство инвесторов, большинство участников этого рынка – они все равно в подавляющей своей части являются патриотами страны, и этот фактор такого решения ЦБ будет оказывать в том числе моральное влияние», – считает Аксаков.