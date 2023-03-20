ЦБ поддержал ограничение торговли бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран

ЦБ поддержал ограничение торговли бумагами компаний оборонной промышленности недружественных странСейчас в России доступны бумаги 11 иностранных корпораций, которые поставляют вооружение на Украину
Банк России разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран. Об этом говорится в письме первого зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина от 15 марта депутату от «Единой России» Александру Якубовскому («Ведомости» ознакомились с документом). Ранее в запросе от 14 февраля депутат предложил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной ввести ограничения на торговлю акциями компаний оборонной промышленности недружественных стран, в том числе поставляющих оружие на Украину («Ведомости» писали об этом 15 февраля).
ЦБ «разделяет позицию о недопустимости с учетом текущих геополитических условий продолжения обращения в России ценных бумаг указанных компаний и поддерживает введение ограничения на такое обращение», говорится в письме Чистюхина. В целях выработки «необходимых правовых решений» для ограничения обращения в России ценных бумаг компаний из недружественных стран, производящих продукцию военного либо двойного назначения, Банк России направил свои предложения «компетентным государственным органам», говорится в письме первого заместителя Набиуллиной. В документе не уточняется, о каких органах идет речь. Представитель Центробанка отказался от комментариев «Ведомостям».
В письме на имя Набиуллиной Якубовский указывал, что операции по покупке/продаже акций доступны через мобильные приложения российских брокеров, например «Тинькофф инвестиций» (там претензии не комментировали). Среди акций компаний, торгующихся на российском фондовом рынке, Якубовский называл Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corp., Boeing. Это три крупнейшие публичные военно-промышленные компании из США, они поставляют на Украину различное вооружение от гранатометов до реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотников. Капитализация Raytheon с февраля прошлого года выросла со $139 млрд до $148 млрд (+7%), Boeing – со $122 млрд до $132 млрд (+8%), а Lockheed Martin – со $105 млрд до $123 млрд (+17%).
Депутат особо подчеркивал, что из-за поставленных на Украину РСЗО HIMARS производства Lockheed Martin погибло 89 мобилизованных в новогоднюю ночь в Макеевке под Донецком после попадания по пункту временной дислокации военнослужащих украинскими военными. Помимо нее на «СПБ бирже» доступны акции еще семи крупных американских компаний – Northrop Grumman (радары, управляемые ракеты), General Dynamics (бронемашины, пулеметы, гранаты и проч.), L3Harris (радиостанции, ракетные установки), Aerojet Rocketdyne (пистолеты, пулеметы), AeroVironment (беспилотники), V2X (военные поставки по лендлизу) и Sturm & Ruger (огнестрельное оружие). Единственная неамериканская бумага на площадке – немецкая компания Rheinmetall, которая поставляет гаубицы и минометы.
Российские торговые площадки могли бы превентивно, «из соображений элементарной честности по отношению к тем, кто сейчас на фронте, и мирным людям, находящимся под ракетными ударами со стороны ВСУ», ограничить оборот этих ценных бумаг, заявил «Ведомостям» Якубовский. Он поддержал позицию ЦБ, добавив, что его подход позволит на уровне правовых механизмов закрепить запрет на торговлю бумагами таких компаний в России. «Будем работать вместе с Центральным банком и при необходимости готовы внести дополнительные законодательные ограничения для реализации такого запрета», – говорит депутат.
При желании инвесторы могут найти способы покупки бумаг оборонных компаний даже в случае запрета, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Если будет запрет, могут напрямую или через посредников выходить на иностранные биржи – новые системы электронного взаимодействия это позволяют», – говорит он. Но, по мнению депутата, большинство инвесторов прислушаются к регулятору и его действиям и будут «внимательно относиться к тем инструментам, которые приобретают в том числе на американском рынке». «Но большинство инвесторов, большинство участников этого рынка – они все равно в подавляющей своей части являются патриотами страны, и этот фактор такого решения ЦБ будет оказывать в том числе моральное влияние», – считает Аксаков.
Представитель «СПБ биржи» сослался на то, что все ценные бумаги из недружественных юрисдикций являются бумагами, не допущенными (с конца 2022 г. – «Ведомости») к публичному обращению и доступны только для квалифицированных инвесторов. Это касается и акций указанных компаний, отметил он, а их доля в общем объеме торгов «составляет сотые доли процента». «СПБ биржа» предоставляет доступ к вторичному рынку ценных бумаг, где обращаются акции более 1700 компаний из разных регионов мира и всех секторов мировой экономики, добавил представитель площадки, подчеркнув, что «вторичный рынок ценных бумаг не имеет никакого отношения к финансированию [иностранных военных] компаний».