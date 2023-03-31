Raiffeisen Bank закрывает окно в Европу

Raiffeisen Bank International (RBI) определился с вариантами ухода из России: продать Райффайзенбанк или вывести его за периметр австрийской группы. Об этом на ежегодном собрании акционеров 30 марта сообщил глава RBI Йохан Штробль, отметив «беспрецедентность ситуации», в которой оказалась группа.