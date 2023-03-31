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Raiffeisen Bank закрывает окно в Европу

Но австрийская группа вряд ли хочет скорее избавиться от банка, который генерирует сверхдоходы от переводов
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Raiffeisen Bank International (RBI) определился с вариантами ухода из России: продать Райффайзенбанк или вывести его за периметр австрийской группы. Об этом на ежегодном собрании акционеров 30 марта сообщил глава RBI Йохан Штробль, отметив «беспрецедентность ситуации», в которой оказалась группа.

Рыночные условия для бизнеса в России очень сложные, признают в RBI. «Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», – говорится в сообщении австрийской группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных