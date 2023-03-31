Raiffeisen Bank закрывает окно в Европу

Raiffeisen Bank закрывает окно в ЕвропуНо австрийская группа вряд ли хочет скорее избавиться от банка, который генерирует сверхдоходы от переводов
Raiffeisen Bank International (RBI) определился с вариантами ухода из России: продать Райффайзенбанк или вывести его за периметр австрийской группы. Об этом на ежегодном собрании акционеров 30 марта сообщил глава RBI Йохан Штробль, отметив «беспрецедентность ситуации», в которой оказалась группа.
Рыночные условия для бизнеса в России очень сложные, признают в RBI. «Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», – говорится в сообщении австрийской группы.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам