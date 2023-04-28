Срок ремонта автомобилей по ОСАГО может увеличиться

Срок ремонта автомобилей по ОСАГО может увеличитьсяСтраховщикам не хватает времени из-за проблем с поставками
Власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую рекомендацию комитет Совета Федерации по финансовой политике дал Минфину по итогам совещания на тему ОСАГО в начале месяца. Протокол, утвержденный 25 апреля, есть в распоряжении «Ведомостей». Обсуждение действительно ведется, сообщил представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). В пресс-службах Минфина и ЦБ не ответили на запрос.
Совфед рекомендовал Минфину увеличить доступный период ремонта до 45 дней временно, но сколько продлится такое нововведение, в документе не уточняется. Если же автомобиль уже отремонтирован, а клиент не является «на передачу выполненных работ», эти дни учитываться не будут: нежелательно, чтобы граждане злоупотребляли таким правом. Помимо увеличения сроков ремонта сенаторы предложили ЦБ и РСА рассмотреть возможность обновлять единые справочники с ценами на запчасти при расчете стоимости ремонта чаще, чем раз в квартал, из-за их высокой волатильности.