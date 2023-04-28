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Срок ремонта автомобилей по ОСАГО может увеличиться

Страховщикам не хватает времени из-за проблем с поставками
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую рекомендацию комитет Совета Федерации по финансовой политике дал Минфину по итогам совещания на тему ОСАГО в начале месяца. Протокол, утвержденный 25 апреля, есть в распоряжении «Ведомостей». Обсуждение действительно ведется, сообщил представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). В пресс-службах Минфина и ЦБ не ответили на запрос.

Совфед рекомендовал Минфину увеличить доступный период ремонта до 45 дней временно, но сколько продлится такое нововведение, в документе не уточняется. Если же автомобиль уже отремонтирован, а клиент не является «на передачу выполненных работ», эти дни учитываться не будут: нежелательно, чтобы граждане злоупотребляли таким правом. Помимо увеличения сроков ремонта сенаторы предложили ЦБ и РСА рассмотреть возможность обновлять единые справочники с ценами на запчасти при расчете стоимости ремонта чаще, чем раз в квартал, из-за их высокой волатильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных