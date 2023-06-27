ВТБ в мае получил 32 млрд рублей чистой прибыли

ВТБ в мае получил 32 млрд рублей чистой прибылиПо итогам II квартала в банке надеются преодолеть планку в 100 млрд рублей
Чистая прибыль группы ВТБ с учетом уже присоединившихся к ней банков «ФК Открытие» и крымского РНКБ в мае составила 32 млрд руб., по итогам 5 месяцев – 240,5 млрд руб. Об этом говорят неаудированные консолидированные финансовые показатели группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Динамику прибыли банк не озвучивает, так как пользуется данным ЦБ правом не раскрывать подробные финансовые показатели за 2022 г.
Заработок в размере 240,5 млрд руб. по итогам пяти месяцев соответствует возврату на капитал (ROE) на уровне 33%, 32 млрд руб. по итогам мая – на уровне 19,7%, рассказал журналистам заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Мы имеем все шансы по итогам II квартала показать трехзначную, в миллиардах рублей, чистую прибыль», – сказал Пьянов в разговоре с журналистами. Прибыль банка в апреле по МСФО составила 61,8 млрд руб. Таким образом, для того чтобы прогноз оправдался, в июне ВТБ должна заработать не менее 6,2 млрд руб.
В результатах I квартала и апреля есть неорганические, неповторяющиеся элементы, отметил Пьянов: это консолидация РНКБ в марте и сильный финансовый результат по переоценке открытой структурной валютной позиции из-за ослабления рубля. «В мае никаких неорганических действий не происходило, и, в принципе, все цифры, начинающиеся с 30 млрд руб., мы считаем органическим значением месячной прибыли», – добавил банкир. Он выразил надежду на повторение этих значений в последующие месяцы.
Достигнутые за пять месяцев результаты позволяют группе полностью подтвердить оптимистичные прогнозы по рекордной прибыли и отдаче на капитал в текущем году, заверил Пьянов. Ранее ВТБ прогнозировал чистую прибыль по МСФО в 2023 г. в диапазоне 327–400 млрд руб. после рекордного убытка в 613 млрд руб. за 2022 г. В июне на ПМЭФ глава банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ нацелен на 400 млрд руб.
Пьянов отметил, что планы по прибыли в 30 млрд руб. каждый месяц превышают годовую цель (примерно на 50 млрд руб.), но банк объясняет «осторожное таргетирование» тем, что традиционно видит во второй половине года ускорение расходов и ожидает «с ненулевой вероятностью» краткосрочного увеличения ключевой ставки. Методология банка подразумевает измерение чувствительности к движению ключевой ставки на 100 базисных пунктов на полные 365 дней с момента решения, объяснил банкир: это означает потерю годового процентного дохода в размере около 18 млрд руб.
Чистые операционные доходы ВТБ до резервов составили 496,6 млрд руб. за 5 месяцев 2023 г. и 81,4 млрд руб. в мае. При этом чистые процентные доходы составили 297,3 млрд руб. за 5 месяцев и 63,7 млрд руб. в мае. Чистая процентная маржа составила 3,1% в мае и за 5 месяцев. Чистые комиссионные доходы составили 78,3 млрд руб. и 18,1 млрд руб. соответственно.
Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июня 2023 г. норматив Н1.0 (общий) составил 9,3% (минимально допустимое значение – 8%), Н1.1 (базовый) – 6,2% (минимально допустимое значение – 4,5%), Н1.2 (основной) – 8,6% (минимально допустимое значение – 6%).
По состоянию на 31 мая 2023 г. объем совокупного кредитного портфеля банка до вычета резервов составил 18,7 трлн руб., увеличившись с начала года на 7,4%. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,7%.
Кредиты физлицам увеличились в мае на 1,4%, а с начала года – на 7,3% до 6 трлн руб. Объем кредитов юрлицам увеличился в мае на 0,9% (с учетом корректировки – на 1,1%), за 5 месяцев – на 7,5% до 12,6 трлн руб. (с учетом корректировки – 5%). Доля кредитов физлицам в совокупном кредитном портфеле группы по итогам 5 месяцев текущего года не изменилась и составила 32%.
Совокупные средства клиентов увеличились с начала года на 7% (с учетом корректировки – на 6,4%) и составили 19,9 трлн руб. В мае средства клиентов юрлиц не изменились, но с учетом эффекта валютной корректировки увеличились на 0,8%. С начала 2023 г. рост составил 6,7% до 11,9 трлн руб (с учетом корректировки – 6%). Средства клиентов-физлиц увеличились в мае на 0,9%, с начала года – на 7,6% до 8 трлн руб. (с учетом корректировки – на 6,9%).
Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы выросла по итогам 5 месяцев до 82,1% (81% – на 31 декабря 2022 г.). Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) незначительно увеличилось до 88,2% по состоянию на 31 мая 2023 г. (88% на конец 2022 г.).
Пьянов рассказал журналистам, что банк находится на «хорошем пути» по внесению изменений в 292-ФЗ. Ранее он говорил, что группа ВТБ планирует в 2024 г. провести специальную реорганизацию, в результате которой сможет списать активы и обязательства, заблокированные из-за санкций. По его словам, это станет возможно, если в этом году будут приняты поправки в 292-ФЗ. «Мы, по сути, по всем существенным элементам достигли понимания с ЦБ, Минэком и Минфином, идем по плану», – сказал Пьянов.
Также Пьянов в разговоре упомянул про мятеж, который состоялся на прошлой неделе. События в прошедшие выходные были сравнительно краткосрочными, поэтому в банке не видят их существенного влияния на макроэкономику и деятельность банка, сказал банкир. В ВТБ отметили чуть повышенный спрос на снятие наличных. Но обычно эта активность спадает в выходные, поэтому в субботу и воскресенье она лишь приблизилась к показателям будней, объяснил Пьянов. По его словам, в Ростове банку пришлось закрыть дежурные офисы, которые должны были работать в выходные, но во всех остальных регионах, затронутых событием, отделения работали по плану.