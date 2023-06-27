ВТБ в мае получил 32 млрд рублей чистой прибыли

Также Пьянов в разговоре упомянул про мятеж, который состоялся на прошлой неделе. События в прошедшие выходные были сравнительно краткосрочными, поэтому в банке не видят их существенного влияния на макроэкономику и деятельность банка, сказал банкир. В ВТБ отметили чуть повышенный спрос на снятие наличных. Но обычно эта активность спадает в выходные, поэтому в субботу и воскресенье она лишь приблизилась к показателям будней, объяснил Пьянов. По его словам, в Ростове банку пришлось закрыть дежурные офисы, которые должны были работать в выходные, но во всех остальных регионах, затронутых событием, отделения работали по плану.