МТС-банк выиграл суд у рейтингового агентства Fitch

МТС-банк обратился в суд с иском к Fitch Ratings CIS Ltd. в апреле, но сумма претензий, как и их суть, в нем не раскрывалась. Представитель банка пояснял «Ведомостям», что иск связан с невыполнением обязательств со стороны Fitch по присвоению рейтингов за 2022 г. Кредитная организация требует вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны. Банк пытался решить вопрос в досудебном порядке, но попытки не увенчались успехом, поэтому он обратился в суд, отмечал представитель МТС-банка.