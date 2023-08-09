МТС-банк выиграл суд у рейтингового агентства Fitch

МТС-банк выиграл суд у рейтингового агентства FitchСуд взыскал с агентства 34 445 фунтов стерлингов необоснованного обогащения
Арбитражный суд Москвы взыскал с международного рейтингового агентства Fitch в пользу МТС-банка 34 445 фунтов стерлингов (4,3 млн руб.) «неосновательного обогащения», следует из опубликованного решения. При этом суд отказал в остальной части иска, но в материалах не указано в чем именно – мотивировочного решения еще нет. В марте 2022 г. большая тройка международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и S&P Global Ratings приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации и санкций. Позже они отозвали все кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям.
«Ведомости» направили запрос в МТС-банк.
МТС-банк обратился в суд с иском к Fitch Ratings CIS Ltd. в апреле, но сумма претензий, как и их суть, в нем не раскрывалась. Представитель банка пояснял «Ведомостям», что иск связан с невыполнением обязательств со стороны Fitch по присвоению рейтингов за 2022 г. Кредитная организация требует вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны. Банк пытался решить вопрос в досудебном порядке, но попытки не увенчались успехом, поэтому он обратился в суд, отмечал представитель МТС-банка.
В конце 2022 г. похожий иск против Fitch удалось выиграть Локо-банку, который требовал возместить часть аванса в размере 25 541 фунта стерлингов (около 3,1 млн руб.). Апелляция также встала на сторону российского банка.
Из материалов дела Локо-банка следует, что Fitch считало российскую юрисдикцию неподсудной, и просило оставить его без рассмотрения – третейская оговорка соглашения с банком предусматривала, что все разбирательства должны происходить в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Но московский суд отказал в просьбе, сославшись на введенные санкции против России и ее финансовой системы.
Из-за них у банка может не быть возможности осуществлять надлежащую защиту своих интересов в международном арбитраже, отметил суд. Сложности есть в связи с наймом профессиональных представителей для подачи иска в международный суд и оплаты их услуг. К тому же самому Локо-банку сложно участвовать в международных разбирательствах с учетом запрета и существенного ограничения воздушного сообщения и получения виз Великобритании, указал суд.
Не принял суд и довод Fitch о том, что условия соглашения с банком предусматривали право компании «в любой момент по любой причине отзывать любой рейтинг, без возврата выплаченного за его выдачу вознаграждения».
Это право, пишет суд, возникает у Fitch, когда рейтинг уже предоставлен – в таком случае при его отзыве по любым основаниям выплаченная авансом часть вознаграждения, приходящаяся на этот конкретный рейтинг, возврату не подлежит. Но с 1 апреля компания перестала предоставлять какие-либо рейтинги, и, как следствие, их невозможно было отозвать. В итоге, пишет суд, на стороне Fitch образовалось неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса, который оно обязано возместить банку на основании ст. 1102 ГК РФ.
Но фактическое исполнение решения суда (даже в случае его признания) может быть осложнено введенными санкциями, в силу которых банки отказываются проводить платежи с участием российских компаний, говорил ранее юрист коллеги адвокатов «Регионсервис» Станислав Соболев. В конце февраля 2023 г. «МТС-банк» попал под блокирующие санкции США и Великобритании.