ЦБ готов смягчить наказание за нарушение банками некоторых нормативов

ЦБ готов смягчить наказание за нарушение банками некоторых нормативовБанк будет попадать в «оранжевую зону» без риска отключения от госпрограмм
Банк России готов смягчить наказание для банков в случае, если те будут нарушать некоторые регуляторные нормативы, рассказала в ходе международного банковского форума председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Ведомостей». ЦБ предлагает ввести «оранжевую зону», при попадании в которую у банков не будет возникать «тяжких последствий» в виде угрозы отзыва лицензии.
Если сейчас банки нарушают какой-либо норматив, наступают «жесткие последствия», напомнила Набиуллина: отключение от системы страхования вкладов и разных госпрограмм, наиболее суровый исход – отзыв лицензии. Идея ЦБ — ввести зонирование по определенным нормативам, например, концентрации и «продвинутой» ликвидности. «Но при этом банк будет платить, если он нарушает нормативы, более высокие отчисления в систему АСВ», – сказала Набиуллина.
Пока что ЦБ не может сказать какие конкретно нормативы попадут в «зонирование», уточнил журналистам позднее руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов: пока регулятор занимается «калибровкой».
Критически важные нормативы, по мнению ЦБ, должны соблюдаться железно. Это точно три норматива достаточности капитала – базового, основного и собственного, сказал Данилов.
Сейчас для банков с универсальной лицензией действует семь видов обязательных нормативов, расчет и минимальные значения которых закреплены инструкцией ЦБ. Среди них: достаточность капитала, ликвидность, максимальный размер концентрации риска на одного заемщика или группу связанных, максимальный размер крупных кредитных рисков, использование капитала для приобретений доли других компаний, максимальный размер риска на связанное с банком лицо, минимальное соотношение размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.
При нарушении банком минимально установленного ЦБ значения норматива, регулятор вправе наложить штраф, ввести запрет на осуществление некоторых банковских операций (например, на прием вкладов граждан), назначить временную администрацию и отозвать лицензию. В законе о банках отдельно прописано, что ЦБ обязан отозвать у банка лицензию, если показатель нормативов достаточности собственных средств становится ниже 2%.
Но, к примеру, действующее сейчас регулирование ликвидности банков представляет собой систему из пяти нормативов, включая три национальных (мгновенной, текущей и долгосрочной) для всех банков, и два международных для системно значимых кредитных организаций на консолидированной основе. И сейчас ЦБ думает над оптимизацией этих нормативов, в том числе сократить их число и больше учитывать национальную специфику банковской системы России.