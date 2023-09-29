ЦБ готов смягчить наказание за нарушение банками некоторых нормативов

Но, к примеру, действующее сейчас регулирование ликвидности банков представляет собой систему из пяти нормативов, включая три национальных (мгновенной, текущей и долгосрочной) для всех банков, и два международных для системно значимых кредитных организаций на консолидированной основе. И сейчас ЦБ думает над оптимизацией этих нормативов, в том числе сократить их число и больше учитывать национальную специфику банковской системы России.