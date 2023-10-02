Операторы электронных кошельков поспорили с банками о «зарплатном рабстве»

Отсутствие у граждан возможности получать зарплату на свои электронные кошельки (такие, как Qiwi или «ЮMoney») – это один из видов «зарплатного рабства» (ограничение на выбор формы получения зарплаты). С таким заявлением выступил председатель правления «Озон банка» Андрей Личманов на сессии «Электронные денежные средства: новая старая сущность» международного банковского форума Ассоциации банков России (АБР). Он предложил провести «профилактические мероприятия» с банковским рынком, особенно с его консервативной частью, чтобы получить от участников поддержку перечисления зарплат на электронные кошельки. Проблема в том, что во многих банках не готовы перечислять денежные средства на 409-й счет (электронный кошелек), а только на 408-й (банковский), сказал Личманов. Банки зачастую просто отказывают работодателям в такой возможности.