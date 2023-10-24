ЦБ начнет публиковать значения нормативов страховщиков

ЦБ начнет публиковать значения нормативов страховщиковТакие данные могут появиться на сайте регулятора уже в январе
Банк России планирует публиковать на своем сайте показатели финансовой устойчивости страховщиков по аналогии с банковскими нормативами достаточности капитала, заявил 24 октября директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на форуме «Лидеров страхового рынка», передает корреспондент «Ведомостей». Публикуемый норматив будет отражать соотношение собственных средств (капитала) страховщика и принятых им обязательств. В первое время данные будут публиковаться с некоторым лагом относительно времени поступления отчетности в Банк России, добавил Смирнов.
Сейчас некоторые крупные страховщики обмениваются показателями нормативного соотношения капитала и обязательств кулуарно друг с другом, знают два источника «Ведомостей» в таких компаниях. В августе ЦБ запросил позицию страхового рынка о публикации таких данных на своем сайте, говорит знакомый с обсуждениями собеседник. «Росгосстрах» участвовал в них и поддержал инициативу, сообщил представитель страховщика. Первое раскрытие информации планировалось по итогам октября, добавляет источник. С учетом временного двухмесячного лага данные будут опубликованы в январе, утверждает он.
Если капитал страховой компании вызывает вопросы у регулятора при проверке, ЦБ вправе ограничить или запретить игроку сделки, а также ограничить или приостановить действие его лицензии. Пороговым уровнем сейчас считается коэффициент в 1,05, и при достижении этого показателя страховщик обязан представить в ЦБ план оздоровления финансового положения, в том числе оценку причин нарушения нормативов не менее чем за два последних года, финансового состояния, сведения о предполагаемых мероприятиях для решения этой проблемы, следует из положения № 710 ЦБ.
Именно из-за этих причин ЦБ приостановил лицензию страховщика «Диамант» в 2018 г., а позднее отозвал ее из-за неустранения проблемы в срок. Также регулятор на полгода вводил временную администрацию в управление страховщика.
С апреля 2022 г. страховщикам, как и банкам, разрешили не раскрывать отчетность по РСБУ и годовую по МСФО. Банки и отдельные страховщики начали это постепенно делать с конца прошлого года, но в усеченном виде.
Но регулятор неоднократно указывал, что рано или поздно раскрывать отчетность придется – это вернет рынку прозрачность. В конце сентября директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов говорил о необходимости сохранять статус-кво в части раскрытия информации для банков: «То есть раскрываемся, но с определенными изъятиями наиболее чувствительной информации».