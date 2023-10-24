ЦБ начнет публиковать значения нормативов страховщиков

Если капитал страховой компании вызывает вопросы у регулятора при проверке, ЦБ вправе ограничить или запретить игроку сделки, а также ограничить или приостановить действие его лицензии. Пороговым уровнем сейчас считается коэффициент в 1,05, и при достижении этого показателя страховщик обязан представить в ЦБ план оздоровления финансового положения, в том числе оценку причин нарушения нормативов не менее чем за два последних года, финансового состояния, сведения о предполагаемых мероприятиях для решения этой проблемы, следует из положения № 710 ЦБ.