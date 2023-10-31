У страховщиков выросли выплаты по ОСАГО и убыточность сегмента

У страховщиков выросли выплаты по ОСАГО и убыточность сегментаЦенообразование перестало быть справедливым, так как уперлось в потолок тарифного коридора
Ослабление рубля и, как следствие, рост цен на запчасти привели к увеличению выплат страховщиками по ОСАГО – в итоге текущего тарифного коридора уже не хватает для справедливого ценообразования, рассказали «Ведомостям» участники рынка, включая его лидеров «РЕСО-гарантию», «Ингосстрах» и «Росгосстрах».
За август – октябрь средняя выплата в «РЕСО-гарантии» выросла более чем на 10% к июлю, говорит старший управляющий продуктом по автострахованию компании Павел Яковлев, не раскрывая абсолютных значений. Количество обращений за выплатой относительно июля выросло на 5%, и в компании ожидают дальнейшего роста показателя из-за приближения зимы. В «Ингосстрахе» фиксируют рост среднего убытка (превышение «заработанной» премии над выплатой. – «Ведомости»), говорит руководитель дирекции розничного бизнеса Виталий Княгиничев, не называя цифр.