У страховщиков выросли выплаты по ОСАГО и убыточность сегмента

За август – октябрь средняя выплата в «РЕСО-гарантии» выросла более чем на 10% к июлю, говорит старший управляющий продуктом по автострахованию компании Павел Яковлев, не раскрывая абсолютных значений. Количество обращений за выплатой относительно июля выросло на 5%, и в компании ожидают дальнейшего роста показателя из-за приближения зимы. В «Ингосстрахе» фиксируют рост среднего убытка (превышение «заработанной» премии над выплатой. – «Ведомости»), говорит руководитель дирекции розничного бизнеса Виталий Княгиничев, не называя цифр.