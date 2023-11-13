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В Госдуме хотят обязать операторов ЦФА интегрироваться друг с другом

Но создать мост между платформами технологически непросто, говорят участники рынка
Артем Кульша Наталья Заруцкая
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что интеграция операторов выпуска цифровых финансовых активов приведет к активизации этого рынка / Андрей Гордеев / Ведомости

В России могут законодательно закрепить интеграцию операторов выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) друг с другом или через операторов обмена. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям» в кулуарах форума Finopolis. В Госдуме такая работа уже ведется, первые ее результаты могут появиться в первой половине 2024 г., добавил депутат.

Законодательные меры подтолкнут рынок к более свободному обращению ЦФА в разных информационных системах, а не только в той, где они выпущены, как это происходит сейчас, сказал Аксаков. «Надо обеспечить совместимость разных площадок, чтобы владелец ЦФА, выпущенного на одной платформе, мог поменять его на ЦФА, выпущенный на другой», – заявил депутат. Решение этой проблемы приведет к появлению большего числа операторов обмена и тем самым активизирует рынок цифровых активов, уверен он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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