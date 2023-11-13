В Госдуме хотят обязать операторов ЦФА интегрироваться друг с другом

Законодательные меры подтолкнут рынок к более свободному обращению ЦФА в разных информационных системах, а не только в той, где они выпущены, как это происходит сейчас, сказал Аксаков. «Надо обеспечить совместимость разных площадок, чтобы владелец ЦФА, выпущенного на одной платформе, мог поменять его на ЦФА, выпущенный на другой», – заявил депутат. Решение этой проблемы приведет к появлению большего числа операторов обмена и тем самым активизирует рынок цифровых активов, уверен он.