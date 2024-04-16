ABHH Фридмана потребовала снять американского юриста с рассмотрения иска к Украине

ABHH Фридмана потребовала снять американского юриста с рассмотрения иска к УкраинеЮрист дискредитировал себя «голословными политическими обвинениями», говорит источник
Люксембургская ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова в ходе спора по поводу национализации Украиной Альфа-банка потребовала отвода выбранного Киевом арбитра-американца Шона Мерфи. Об этом говорится в карточке дела на сайте Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), где рассматривается дело. В декабре 2022 г. «Альфа-банк Украина» переименован в Sense Bank.
ABHH подала запрос на арбитраж в МЦУИС в конце 2023 г. – компания обвиняет Киев в «незаконной экспроприации» принадлежавшего ей ранее банка и требует более $1 млрд компенсации. Украинское правительство национализировало Sense Bank (на тот момент 11-й по размеру активов в стране), из-за того что он принадлежал подсанкционным лицам через ABHH и ее «дочку» ABH Ukraine. Фридман, Авен и Косогов находятся под украинскими санкциями с 2022 г. Также Киев распространил ограничительные меры на ABHH, ABH Ukraine и ряд других компаний, которые связаны с бизнесменами.