ABHH Фридмана потребовала снять американского юриста с рассмотрения иска к Украине

ABHH подала запрос на арбитраж в МЦУИС в конце 2023 г. – компания обвиняет Киев в «незаконной экспроприации» принадлежавшего ей ранее банка и требует более $1 млрд компенсации. Украинское правительство национализировало Sense Bank (на тот момент 11-й по размеру активов в стране), из-за того что он принадлежал подсанкционным лицам через ABHH и ее «дочку» ABH Ukraine. Фридман, Авен и Косогов находятся под украинскими санкциями с 2022 г. Также Киев распространил ограничительные меры на ABHH, ABH Ukraine и ряд других компаний, которые связаны с бизнесменами.