АКРА впервые присвоило международный рейтинг российской компании

АКРА впервые присвоило международный рейтинг российской компанииЭто указывает на наличие суверенного рейтинга России от агентства
Впервые с 2022 г. российская компания получила международный рейтинг от отечественного агентства – АКРА присвоило Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ) рейтинг на уровне ВВВ+ со «стабильным» прогнозом, говорится на сайте агентства. При этом по национальной шкале АКРА у РНПК наивысший рейтинг – AAA(RU) со «стабильным» прогнозом.
Согласно публичным раскрытиям, это первый рейтинг АКРА по международной шкале, присвоенный российской организации. Но это указывает на наличие суверенного рейтинга у России по международной шкале АКРА. Дело в том, что ни одна отечественная компания не может получить рейтинг по международной шкале у агентства при отсутствии его у страны регистрации, рассказывают два собеседника в рейтинговой отрасли. Вдобавок рейтинг любой компании в этом случае ограничен страновым потолком – т. е. АКРА не может присвоить рейтинг выше суверенного, добавляет один из собеседников. Публичных данных о наличии суверенного рейтинга у России от АКРА нет: агентство присваивало его в 2019 г. на уровне A- по международной шкале с прогнозом «стабильный», но в мае 2020 г. отозвало «по бизнес-соображениям».