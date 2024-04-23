/ Финансы

АКРА впервые присвоило международный рейтинг российской компании

Это указывает на наличие суверенного рейтинга России от агентства
Софья Шелудченко
Российская компания РНПК впервые получила рейтинг АКРА по международной шкале/ Алексей Орлов / Ведомости

Впервые с 2022 г. российская компания получила международный рейтинг от отечественного агентства – АКРА присвоило Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ) рейтинг на уровне ВВВ+ со «стабильным» прогнозом, говорится на сайте агентства. При этом по национальной шкале АКРА у РНПК наивысший рейтинг – AAA(RU) со «стабильным» прогнозом.

Согласно публичным раскрытиям, это первый рейтинг АКРА по международной шкале, присвоенный российской организации. Но это указывает на наличие суверенного рейтинга у России по международной шкале АКРА. Дело в том, что ни одна отечественная компания не может получить рейтинг по международной шкале у агентства при отсутствии его у страны регистрации, рассказывают два собеседника в рейтинговой отрасли. Вдобавок рейтинг любой компании в этом случае ограничен страновым потолком – т. е. АКРА не может присвоить рейтинг выше суверенного, добавляет один из собеседников. Публичных данных о наличии суверенного рейтинга у России от АКРА нет: агентство присваивало его в 2019 г. на уровне A- по международной шкале с прогнозом «стабильный», но в мае 2020 г. отозвало «по бизнес-соображениям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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