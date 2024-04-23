АКРА впервые присвоило международный рейтинг российской компании

Согласно публичным раскрытиям, это первый рейтинг АКРА по международной шкале, присвоенный российской организации. Но это указывает на наличие суверенного рейтинга у России по международной шкале АКРА. Дело в том, что ни одна отечественная компания не может получить рейтинг по международной шкале у агентства при отсутствии его у страны регистрации, рассказывают два собеседника в рейтинговой отрасли. Вдобавок рейтинг любой компании в этом случае ограничен страновым потолком – т. е. АКРА не может присвоить рейтинг выше суверенного, добавляет один из собеседников. Публичных данных о наличии суверенного рейтинга у России от АКРА нет: агентство присваивало его в 2019 г. на уровне A- по международной шкале с прогнозом «стабильный», но в мае 2020 г. отозвало «по бизнес-соображениям».