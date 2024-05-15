Просроченные долги по ипотеке растут второй год подряд

В абсолютном выражении доля просроченных более чем на 90 дней долгов по ипотеке действительно увеличилась в I квартале этого года, говорит представитель ЦБ. Но он также отметил, что за этот же период портфель ипотечных кредитов вырос на 438 млрд руб. и составил на конец марта 18,4 трлн руб.