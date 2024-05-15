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Просроченные долги по ипотеке растут второй год подряд

Но их доля в общем портфеле задолженности остается незначительной
Наталья Заруцкая
Долги по ипотеке продолжают расти, но ЦБ больше беспокоит качество выдач новых ссуд/ Андрей Гордеев / Ведомости

Темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад: за январь – март просрочка выросла на 6% и достигла 61,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель прибавил 1,18% до 56,1 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных Банка России. В первых кварталах 2021 и 2022 гг. объем просрочки в ипотеке уменьшался – на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно.

В абсолютном выражении доля просроченных более чем на 90 дней долгов по ипотеке действительно увеличилась в I квартале этого года, говорит представитель ЦБ. Но он также отметил, что за этот же период портфель ипотечных кредитов вырос на 438 млрд руб. и составил на конец марта 18,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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