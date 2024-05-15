Просроченные долги по ипотеке растут второй год подряд

Просроченные долги по ипотеке растут второй год подрядНо их доля в общем портфеле задолженности остается незначительной
Темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад: за январь – март просрочка выросла на 6% и достигла 61,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель прибавил 1,18% до 56,1 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных Банка России. В первых кварталах 2021 и 2022 гг. объем просрочки в ипотеке уменьшался – на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно.
В абсолютном выражении доля просроченных более чем на 90 дней долгов по ипотеке действительно увеличилась в I квартале этого года, говорит представитель ЦБ. Но он также отметил, что за этот же период портфель ипотечных кредитов вырос на 438 млрд руб. и составил на конец марта 18,4 трлн руб.