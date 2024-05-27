В России могут появиться квазидобровольные корпоративные пенсии

Варианты налогового стимулирования корпоративных программ могут быть аналогичными тем, что существуют в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), рассказала Каменская: это освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Данная норма уже используется работодателями, которые имеют свои корпоративные программы, и зарекомендовала себя как эффективный стимул, констатирует она.