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В России могут появиться квазидобровольные корпоративные пенсии

Это позволит обеспечить негосударственными пенсиями работников бюджетной сферы
Софья Шелудченко
Работники бюджетной сферы сейчас не охвачены корпоративным пенсионным обеспечением/ Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в России с максимальным охватом для разных категорий работников, следует из презентации начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталии Каменской на конференции Investfunds Forum XV. В планах министерства в среднесрочной перспективе – законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения, пояснила Каменская «Ведомостям».

Варианты налогового стимулирования корпоративных программ могут быть аналогичными тем, что существуют в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), рассказала Каменская: это освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Данная норма уже используется работодателями, которые имеют свои корпоративные программы, и зарекомендовала себя как эффективный стимул, констатирует она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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