Страховые компании стали меньше обжаловать решения финомбудсмена

Страховые компании стали меньше обжаловать решения финомбудсменаЭто связано с повышением авторитета службы и наработанной судебной практикой
Количество оспариваний в суде решений службы финансового уполномоченного со стороны организаций снизилось за последние три года в 2 раза: с 13 351 в 2021 г. до 6057 в 2023 г., посчитали «Ведомости» на основе отчетов о деятельности финомбудсмена за последние несколько лет. Больше всего сократились оспаривания со стороны страховщиков – в 2,4 раза до 5299. С 2021 г. служба начала принимать жалобы от клиентов всех финансовых организаций – до того момента взаимодействие было только со страховщиками и микрофинансовыми организациями (МФО).
Доля оспаривания вынесенных омбудсменом требований в судах со стороны организаций уменьшается год от года, как и количество самих решений. В 2021 г. из 38 550 шт. банки, страховщики, МФО и НПФ обжаловали 34,63% (13 351), в 2022 г. уже 27,4% – из 36 112 оспорено 9895. В прошлом году из 28 943 положительных решений финомбудсмена оспорено 20,93% (6057).