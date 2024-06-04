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Страховые компании стали меньше обжаловать решения финомбудсмена

Это связано с повышением авторитета службы и наработанной судебной практикой
Наталья Заруцкая
Снижение жалоб на решения финомбудсмена связано с повышением авторитета службы (на фото – главный финансовый уполномоченный России Юрий Воронин)/ Алексей Даничев / РИА Новости

Количество оспариваний в суде решений службы финансового уполномоченного со стороны организаций снизилось за последние три года в 2 раза: с 13 351 в 2021 г. до 6057 в 2023 г., посчитали «Ведомости» на основе отчетов о деятельности финомбудсмена за последние несколько лет. Больше всего сократились оспаривания со стороны страховщиков – в 2,4 раза до 5299. С 2021 г. служба начала принимать жалобы от клиентов всех финансовых организаций – до того момента взаимодействие было только со страховщиками и микрофинансовыми организациями (МФО).

Доля оспаривания вынесенных омбудсменом требований в судах со стороны организаций уменьшается год от года, как и количество самих решений. В 2021 г. из 38 550 шт. банки, страховщики, МФО и НПФ обжаловали 34,63% (13 351), в 2022 г. уже 27,4% – из 36 112 оспорено 9895. В прошлом году из 28 943 положительных решений финомбудсмена оспорено 20,93% (6057).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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