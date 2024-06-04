Страховые компании стали меньше обжаловать решения финомбудсмена

Количество оспариваний в суде решений службы финансового уполномоченного со стороны организаций снизилось за последние три года в 2 раза: с 13 351 в 2021 г. до 6057 в 2023 г., посчитали «Ведомости» на основе отчетов о деятельности финомбудсмена за последние несколько лет. Больше всего сократились оспаривания со стороны страховщиков – в 2,4 раза до 5299. С 2021 г. служба начала принимать жалобы от клиентов всех финансовых организаций – до того момента взаимодействие было только со страховщиками и микрофинансовыми организациями (МФО).