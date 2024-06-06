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Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке

Вслед за ними пересмотр условий кредитов начнут другие игроки, уверены эксперты
Наталья Заруцкая
Вслед за «Сбером» и ВТБ пересмотреть ставки по ипотеке могут и другие банки/ Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк с 5 июня повысил минимальные ставки по всем собственным ипотечным программам на 1,5 п. п. В ВТБ с 29 мая базовые ставки выросли на 1 п. п. на первичное и вторичное жилье. В обоих банках объясняют изменение стоимости кредитов на жилье ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. С начала года доходность государственных облигаций выросла более чем на 2 п. п. – с 11,62–13,44% годовых до 14,04–15,78% в зависимости от срока. Ключевая ставка держится на уровне 16% с декабря 2023 г.

Минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье в Сбербанке теперь начинаются с 18,2%. На таком же уровне будет минимальная ставка по ипотеке на строительство дома и по программе рефинансирования. Чуть выше, до 18,5%, поднялась ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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