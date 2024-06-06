Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке

Сбербанк с 5 июня повысил минимальные ставки по всем собственным ипотечным программам на 1,5 п. п. В ВТБ с 29 мая базовые ставки выросли на 1 п. п. на первичное и вторичное жилье. В обоих банках объясняют изменение стоимости кредитов на жилье ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. С начала года доходность государственных облигаций выросла более чем на 2 п. п. – с 11,62–13,44% годовых до 14,04–15,78% в зависимости от срока. Ключевая ставка держится на уровне 16% с декабря 2023 г.