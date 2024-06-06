Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке

Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотекеВслед за ними пересмотр условий кредитов начнут другие игроки, уверены эксперты
Сбербанк с 5 июня повысил минимальные ставки по всем собственным ипотечным программам на 1,5 п. п. В ВТБ с 29 мая базовые ставки выросли на 1 п. п. на первичное и вторичное жилье. В обоих банках объясняют изменение стоимости кредитов на жилье ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. С начала года доходность государственных облигаций выросла более чем на 2 п. п. – с 11,62–13,44% годовых до 14,04–15,78% в зависимости от срока. Ключевая ставка держится на уровне 16% с декабря 2023 г.
Минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье в Сбербанке теперь начинаются с 18,2%. На таком же уровне будет минимальная ставка по ипотеке на строительство дома и по программе рефинансирования. Чуть выше, до 18,5%, поднялась ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю.