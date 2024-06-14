Ученые разработали денежную единицу для расчетов в рамках БРИКС

Ученые разработали денежную единицу для расчетов в рамках БРИКСЭксперты считают идею интересной, но труднореализуемой
Под эгидой Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ, или IRIAS) разрабатывается децентрализованная экосистема «Юнит» с собственной расчетно-платежной единицей UNT, которая позволит решить проблему трансграничных платежей в условиях санкций. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель проекта Алексей Субботин.
Проект поддерживает руководство Нового банка развития (международная финансовая организация, созданная странами – членами БРИКС) и Делового совета БРИКС, говорится в презентации проекта. Пока это только концепция, но уже определен круг потенциальных технологических партнеров в России и за рубежом, а также ведется активный диалог с регуляторами разных стран, рассказал Субботин.
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