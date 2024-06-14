Ученые разработали денежную единицу для расчетов в рамках БРИКС

Проект поддерживает руководство Нового банка развития (международная финансовая организация, созданная странами – членами БРИКС) и Делового совета БРИКС, говорится в презентации проекта. Пока это только концепция, но уже определен круг потенциальных технологических партнеров в России и за рубежом, а также ведется активный диалог с регуляторами разных стран, рассказал Субботин.