Операторы по выпуску цифровых активов начали интегрироваться с банками

В реестре Банка России сейчас 11 платформ по выпуску ЦФА: четыре банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», Т-банк), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «дочка» МТС «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»). Операторов для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре два – Мосбиржа и «СПБ биржа».