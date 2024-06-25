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Операторы по выпуску цифровых активов начали интегрироваться с банками

Это может увеличить объем рынка до 1 трлн рублей к концу года, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Операторы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) перешли в фазу интеграции своих платформ с мобильными приложениями банков, чтобы привлечь большее количество инвесторов и повысить ликвидность инструмента. Подобную работу уже проводят «Атомайз», «Мастерчейн» и «Токеон», рассказали «Ведомостям» их представители.

В реестре Банка России сейчас 11 платформ по выпуску ЦФА: четыре банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», Т-банк), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «дочка» МТС «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»). Операторов для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре два – Мосбиржа и «СПБ биржа».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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