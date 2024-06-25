Операторы по выпуску цифровых активов начали интегрироваться с банками

Операторы по выпуску цифровых активов начали интегрироваться с банкамиЭто может увеличить объем рынка до 1 трлн рублей к концу года, считают эксперты
Операторы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) перешли в фазу интеграции своих платформ с мобильными приложениями банков, чтобы привлечь большее количество инвесторов и повысить ликвидность инструмента. Подобную работу уже проводят «Атомайз», «Мастерчейн» и «Токеон», рассказали «Ведомостям» их представители.
В реестре Банка России сейчас 11 платформ по выпуску ЦФА: четыре банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», Т-банк), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «дочка» МТС «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»). Операторов для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре два – Мосбиржа и «СПБ биржа».
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