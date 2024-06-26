Большинство долгов граждан коллекторы взыскивают самостоятельно

Коллекторы в 2023 г. взыскивали через суд средства с должников более чем в 3 млн случаев – это около 7% от общего количества находящихся у них в работе дел по возврату долгов (всего их было около 44,5 млн). Такие данные Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) подсчитала впервые и предоставила в ответном письме за подписью ее президента Андрея Чумакова в адрес Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на соответствующий запрос. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель НАПКА.