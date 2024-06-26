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Большинство долгов граждан коллекторы взыскивают самостоятельно

В суды идут в 7% случаев, когда клиент скрывается, уклоняется от выплат и не идет на контакт
Наталья Заруцкая
Чаще всего приходится идти в суд просто потому, что должник неконтактен и не осознает собственной выгоды от погашения долга в досудебном порядке / Алексей Орлов / Ведомости

Коллекторы в 2023 г. взыскивали через суд средства с должников более чем в 3 млн случаев – это около 7% от общего количества находящихся у них в работе дел по возврату долгов (всего их было около 44,5 млн). Такие данные Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) подсчитала впервые и предоставила в ответном письме за подписью ее президента Андрея Чумакова в адрес Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на соответствующий запрос. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель НАПКА.

Всего в прошлом году суды приняли к производству почти 13,2 млн исков от юридических лиц (сюда относятся в том числе банки, коллекторы, микрофинансовые организации) о взыскании долгов по кредитам и займам, доля заявлений от коллекторов составила 23%, указано в письме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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