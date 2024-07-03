«Займер» открывает собственное коллекторское агентство

Открытие собственного коллекторского агентства является одной из распространенных практик среди кредиторов, когда они выделяют свой бизнес по работе с должниками в отдельное юридическое лицо, рассказывает заместитель генерального директора АБК Евгения Уткина. Учитывая высокую привлекательность задолженности МФО для коллекторов, данный шаг может быть особенно выгодным в случае, если кредитор специализируется на работе с такой задолженностью, отмечает она.