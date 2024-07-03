«Займер» открывает собственное коллекторское агентство

«Займер» открывает собственное коллекторское агентствоПланируется, что оно начнет работать в IV квартале этого года
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» запускает собственное коллекторское агентство «Профи», которое будет работать с портфелями микрофинансовых организаций (МФО) и банков, сообщил «Ведомостям» ее представитель.
На первом этапе новый коллектор будет работать с портфелями разных МФО, а не только «Займера», а впоследствии – с кредитными портфелями банков. Для их отбора «Профи» будет использовать собственную адаптивную скоринговую систему, позволяющую на основе анализа большого числа параметров оценить собираемость и перспективность портфеля.
Совет директоров «Займера» планирует, что «Профи» будет включен в реестр профессиональных коллекторских организаций Федеральной службы судебных приставов в III квартале 2024 г. и начнет работу по взысканию просроченной задолженности с IV квартала.
Открытие собственного коллекторского агентства является частью стратегии долгосрочного развития «Займера» и позволит повысить финансовую эффективность основной компании, а также получать дополнительную прибыль, передал «Ведомостям» через представителя гендиректор МФК Роман Макаров. К тому же, современный коллекторский бизнес становится все более привлекательным направлением, поэтому открытие собственных агентств – вполне логичный шаг для крупных МФО, подчеркивает он.
Открытие собственного коллекторского агентства является одной из распространенных практик среди кредиторов, когда они выделяют свой бизнес по работе с должниками в отдельное юридическое лицо, рассказывает заместитель генерального директора АБК Евгения Уткина. Учитывая высокую привлекательность задолженности МФО для коллекторов, данный шаг может быть особенно выгодным в случае, если кредитор специализируется на работе с такой задолженностью, отмечает она.
Для микрофинансового рынка открытие кэптивных коллекторских организаций – уже явление нередкое, говорит представитель СРО «Мир». IDF Eurasia, ГК Summit, «Джой мани» и ряд компаний имеют своих коллекторов, некоторые из которых уже являются лидерами на рынке взыскания, отмечает он.
«Займер» в середине апреля провел IPO на Московской бирже, поэтому сейчас заинтересован показать инвесторам свое развитие и выход на новые перспективные рынки, добавляет генеральный директор инвестплатформы Nibble Invest Ольга Малюгина. Рынок взыскания является одним из наиболее привлекательных сегментов в части инвестиционной деятельности и дальнейшего развития компании, замечает она: это связано с активным ростом кредитования, за которым неизбежно следует рост просроченной задолженности. Поэтому количество компаний, смотрящих на этот сегмент, будет расти, прогнозирует Малюгина.
Но рынок профессиональных взыскателей высококонкурентен – он поделен между несколькими крупными игроками, на которых приходится более 80% рынка, указывает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. При этом эксперт не исключает возможность успеха нового игрока, если у него есть наработанный опыт взыскания, четкая структура бизнеса и эффективная команда.
«Займер» является одной из крупнейших микрофинансовых организаций на рынке. По итогам I квартала 2024 г. чистая прибыль компании по международным стандартам составила 459 млн руб. Рентабельность капитала (ROE) за последние 12 месяцев – 40%. Объем выданных за январь – март займов новым клиентам вырос на 34% год к году до 1,3 млрд руб., а общие выдачи увеличились на 7% относительно аналогичного периода 2023 г. и составили 13,65 млрд руб.
12 апреля «Займер» объявил об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. В конце мая акционеры МФК «Займер» утвердили рекомендацию совета директоров по дивидендам за I квартал 2024 г. – выплата составит 4,59 руб. на акцию.