Акционеры «Займера» одобрили дивиденды в размере 100% прибыли за I квартал
Акционеры МФК «Займер» утвердили рекомендацию совета директоров по дивидендам за I квартал 2024 г. Выплата составит 4,59 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «Займера» в 16:44 мск составила 197,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она сократилась на 0,8%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,8% до 3291,5 пункта, финансовый индекс – на 1,5% до 10 670 п.
Торги акциями «Займера» после первичного публичного предложения (IPO) начались 12 апреля. С того момента котировки компании уменьшились на 16%, бенчмарки – на 4,8 и 2,9% соответственно.
С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций «Займера» может составить 2,3%. Всего компания планирует направить на дивиденды 458 млн руб. – 100% чистой прибыли за I квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).