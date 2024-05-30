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Акционеры «Займера» одобрили дивиденды в размере 100% прибыли за I квартал

Ведомости

Акционеры МФК «Займер» утвердили рекомендацию совета директоров по дивидендам за I квартал 2024 г. Выплата составит 4,59 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций «Займера» в 16:44 мск составила 197,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она сократилась на 0,8%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,8% до 3291,5 пункта, финансовый индекс – на 1,5% до 10 670 п. 

Торги акциями «Займера» после первичного публичного предложения (IPO) начались 12 апреля. С того момента котировки компании уменьшились на 16%, бенчмарки – на 4,8 и 2,9% соответственно. 

С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций «Займера» может составить 2,3%. Всего компания планирует направить на дивиденды 458 млн руб. – 100% чистой прибыли за I квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

До рекомендации по дивидендам за I квартал 2024 г. совет директоров «Займера» давал акционерам рекомендацию по выплатам за 2023 г. В своем решение коллегиальный орган призывал не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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