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МФК «Займер» не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Ведомости

Совет директоров МФК «Займер» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщила компания.

«Рекомендовать общему собранию акционеров – чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2023 г., не распределять, дивиденды по итогам работы за 2023 г. по обыкновенным именным акциям не выплачивать», – говорится в сообщении.

Стоимость акций «Займера» в ходе торгов 17 мая снижалась на 1,79% до 217,1 руб. По состоянию на 11:22 мск их стоимость составила 219,5 руб. (-0,7%), индекс Мосбиржи – 3496,19 пункта (+0,28%).

26 апреля совет директоров МФК «Займер» рекомендовал выплатить акционерам 100% чистой прибыли I квартала в виде дивидендов. На выплаты рекомендовано направить 458 млн руб., или 4,58 руб. на одну акцию. Дата составления реестра для выплаты дивидендов предложено установить 9 июня. Общее собрание акционеров, где обсудят выплаты состоится 29 мая.

 12 апреля МФК «Займер» провела первичное публичное предложение («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании – 23,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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