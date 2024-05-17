МФК «Займер» не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров МФК «Займер» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщила компания.
«Рекомендовать общему собранию акционеров – чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2023 г., не распределять, дивиденды по итогам работы за 2023 г. по обыкновенным именным акциям не выплачивать», – говорится в сообщении.
26 апреля совет директоров МФК «Займер» рекомендовал выплатить акционерам 100% чистой прибыли I квартала в виде дивидендов. На выплаты рекомендовано направить 458 млн руб., или 4,58 руб. на одну акцию. Дата составления реестра для выплаты дивидендов предложено установить 9 июня. Общее собрание акционеров, где обсудят выплаты состоится 29 мая.
12 апреля МФК «Займер» провела первичное публичное предложение («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании – 23,5 млрд руб.