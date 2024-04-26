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МФК «Займер» может направить на дивиденды всю прибыль за I квартал

Ведомости

Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) «Займер» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 4,58 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, компания планирует направить на дивиденды 100% чистой прибыли, полученной за январь-март этого года в размере 458 млн руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Стоимость акций «Займера» в ходе торгов 26 апреля снижалась на 1,34% до 232,3 руб. По состоянию на 11:22 мск их стоимость составила 232,6 руб. (-1,21%), индекс Мосбиржи – 3456,06 пункта (+0,47%).

Совет директоров также установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июня. Собрание акционеров, на котором обсудят размер выплат, планируется провести 29 мая.

МФК «Займер» 12 апреля объявила об успешном проведении первичного публичного предложения («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании – 23,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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