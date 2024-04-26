МФК «Займер» может направить на дивиденды всю прибыль за I квартал
Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) «Займер» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 4,58 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Таким образом, компания планирует направить на дивиденды 100% чистой прибыли, полученной за январь-март этого года в размере 458 млн руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Совет директоров также установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июня. Собрание акционеров, на котором обсудят размер выплат, планируется провести 29 мая.
МФК «Займер» 12 апреля объявила об успешном проведении первичного публичного предложения («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании – 23,5 млрд руб.