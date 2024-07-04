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ЦБ заявил о росте числа участников СПФС после санкций ЕС

Такое партнерство выгодно иностранным организациям, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Число участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России продолжает увеличиваться, несмотря на недавние санкций ЕС, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова журналистам в кулуарах Финансового конгресса. «Участники, которые подключились и продолжают подключаться, я думаю, в большинстве своем предполагали и такое развитие событий [введение санкций против СПФС], поэтому мы видим, что большинство участников осталось в системе и работает», – сказала Скоробогатова.

Она также добавила, что ЦБ поддерживает любые альтернативные каналы взаимодействия, например, через системы дистанционного банковского обслуживания, напрямую и проч.

26 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России, в том числе под ограничение попал российский аналог SWIFT – CПФС. Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам. Также операторам ЕС запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему и внесены в специальный черный список ЕС. При этом в санкционном регламенте прописан ряд исключений, например, ограничения не распространяются на работающие в России «дочки» кредитных организаций Евросоюза, СФПС могут использовать европейские банки для проведения платежей за поставку российского газа, нефти и т. п.

СПФС заработала в 2014 г. во время первой санкционной волны после присоединения Крыма и разговоров о возможном отключении России от SWIFT. В 2022-2023 гг. система расширилась почти в 3 раза, сейчас к ней подключены 557 банков из 20 стран, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан. В начале апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через СПФС.

Рост количества участников Системы передачи финансовых сообщений возможен за счет подключения не только банков, но и других организаций, сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Также постепенно подключаются новые кредитные организации из дружественных стран и вновь создаваемые дочки российских банков за границей, перечисляет он.

Расширение участников СПФС происходит за счет иностранных финансовых институтов, которые заинтересованы в осуществлении бизнеса с российскими компаниями, рассказал «Ведомостям» управляющий директор АКРА Валерий Пивень, т. е. подключение может быть им просто-напросто выгодно. Увеличение числа участников СПФС происходит как за счет российских участников, так и контрагентов из дружественных зарубежных юрисдикций, которые, взвесив потенциальные риски и получаемые от проведения расчетов с Россией преимущества, выбрали вариант сотрудничества, резюмировал председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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