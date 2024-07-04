ЦБ заявил о росте числа участников СПФС после санкций ЕС

26 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России, в том числе под ограничение попал российский аналог SWIFT – CПФС. Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам. Также операторам ЕС запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему и внесены в специальный черный список ЕС. При этом в санкционном регламенте прописан ряд исключений, например, ограничения не распространяются на работающие в России «дочки» кредитных организаций Евросоюза, СФПС могут использовать европейские банки для проведения платежей за поставку российского газа, нефти и т. п.