ЦБ заявил о росте числа участников СПФС после санкций ЕС

ЦБ заявил о росте числа участников СПФС после санкций ЕСТакое партнерство выгодно иностранным организациям, считают эксперты
Число участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России продолжает увеличиваться, несмотря на недавние санкций ЕС, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова журналистам в кулуарах Финансового конгресса. «Участники, которые подключились и продолжают подключаться, я думаю, в большинстве своем предполагали и такое развитие событий [введение санкций против СПФС], поэтому мы видим, что большинство участников осталось в системе и работает», – сказала Скоробогатова.
Она также добавила, что ЦБ поддерживает любые альтернативные каналы взаимодействия, например, через системы дистанционного банковского обслуживания, напрямую и проч.
26 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России, в том числе под ограничение попал российский аналог SWIFT – CПФС. Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам. Также операторам ЕС запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему и внесены в специальный черный список ЕС. При этом в санкционном регламенте прописан ряд исключений, например, ограничения не распространяются на работающие в России «дочки» кредитных организаций Евросоюза, СФПС могут использовать европейские банки для проведения платежей за поставку российского газа, нефти и т. п.
СПФС заработала в 2014 г. во время первой санкционной волны после присоединения Крыма и разговоров о возможном отключении России от SWIFT. В 2022-2023 гг. система расширилась почти в 3 раза, сейчас к ней подключены 557 банков из 20 стран, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан. В начале апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через СПФС.
Рост количества участников Системы передачи финансовых сообщений возможен за счет подключения не только банков, но и других организаций, сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Также постепенно подключаются новые кредитные организации из дружественных стран и вновь создаваемые дочки российских банков за границей, перечисляет он.
Расширение участников СПФС происходит за счет иностранных финансовых институтов, которые заинтересованы в осуществлении бизнеса с российскими компаниями, рассказал «Ведомостям» управляющий директор АКРА Валерий Пивень, т. е. подключение может быть им просто-напросто выгодно. Увеличение числа участников СПФС происходит как за счет российских участников, так и контрагентов из дружественных зарубежных юрисдикций, которые, взвесив потенциальные риски и получаемые от проведения расчетов с Россией преимущества, выбрали вариант сотрудничества, резюмировал председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.