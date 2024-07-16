Банки за полгода выставили на продажу рекордный объем долгов

Банки за полгода выставили на продажу рекордный объем долговК концу года показатель может достигнуть 300 млрд рублей
Банки выставили в первом полугодии на продажу рекордный за последние три года объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб. Это почти на 25% больше показателя за аналогичный период год назад, но всего на 0,62% выше, чем в 2022 г., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые есть у «Ведомостей».
При этом доля купленной коллекторами просроченной задолженности в январе – июне также оказалась рекордной для рынка за последние три года – 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд руб. В долевом соотношении показатель близок к прошлогоднему значению, когда из 104 млрд руб. выставленной на продажу просрочки профессиональные взыскатели приобрели 90,1 млрд руб., или 86,6%. Для сравнения: в январе – июне 2022 г. банки выставили долгов на 128,8 млрд руб., а коллекторы купили из них 93,1 млрд руб., или 72,2%.