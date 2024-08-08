В России возник дефицит юаневой ликвидности

На отечественном валютном рынке снова возник дефицит юаневой ликвидности, следует из данных Банка России и Мосбиржи, которые проанализировали «Ведомости». ЦБ второй день подряд повышает максимальный объем предложения юаней по свопу (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). 6 августа лимит вырос с 20 млрд до 25 млрд юаней, что стало рекордным значением для этого инструмента, который введен в январе 2023 г. Но на следующий день ЦБ снова его повысил – до 30 млрд юаней. Последние два дня объем купленной банками у ЦБ валюты находится на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней за 282 млрд руб. по ставке 7,08%, а на следующий день – почти 25,4 млрд за 300 млрд руб. уже по 7,11%.