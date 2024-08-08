В России возник дефицит юаневой ликвидности

В России возник дефицит юаневой ликвидностиЮани не закончились, но из-за санкций могли возникнуть трудности с их перераспределением между банками
На отечественном валютном рынке снова возник дефицит юаневой ликвидности, следует из данных Банка России и Мосбиржи, которые проанализировали «Ведомости». ЦБ второй день подряд повышает максимальный объем предложения юаней по свопу (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). 6 августа лимит вырос с 20 млрд до 25 млрд юаней, что стало рекордным значением для этого инструмента, который введен в январе 2023 г. Но на следующий день ЦБ снова его повысил – до 30 млрд юаней. Последние два дня объем купленной банками у ЦБ валюты находится на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней за 282 млрд руб. по ставке 7,08%, а на следующий день – почти 25,4 млрд за 300 млрд руб. уже по 7,11%.
Вместе с резко возросшим спросом банков на своп с ЦБ значительно выросла стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи. Ставка RUSFAR CNY за один день 6 августа увеличилась более чем вдвое – с 9,96 до 20,19% годовых. 7 августа показатель продолжал находиться на повышенном уровне 14,71%. Ранее ставка RUSFAR CNY превышала 10% лишь в редкие дни, а ее максимальное значение зафиксировано на уровне 26,89% 13 июня этого года – в первый торговый день после подпадания Мосбиржи под санкции.