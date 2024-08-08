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В России возник дефицит юаневой ликвидности

Юани не закончились, но из-за санкций могли возникнуть трудности с их перераспределением между банками
Артем Кульша
В России периодически возникает дефицит юаневой ликвидности/ Евгений Разумный / Ведомости

На отечественном валютном рынке снова возник дефицит юаневой ликвидности, следует из данных Банка России и Мосбиржи, которые проанализировали «Ведомости». ЦБ второй день подряд повышает максимальный объем предложения юаней по свопу (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). 6 августа лимит вырос с 20 млрд до 25 млрд юаней, что стало рекордным значением для этого инструмента, который введен в январе 2023 г. Но на следующий день ЦБ снова его повысил – до 30 млрд юаней. Последние два дня объем купленной банками у ЦБ валюты находится на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней за 282 млрд руб. по ставке 7,08%, а на следующий день – почти 25,4 млрд за 300 млрд руб. уже по 7,11%.

Вместе с резко возросшим спросом банков на своп с ЦБ значительно выросла стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи. Ставка RUSFAR CNY за один день 6 августа увеличилась более чем вдвое – с 9,96 до 20,19% годовых. 7 августа показатель продолжал находиться на повышенном уровне 14,71%. Ранее ставка RUSFAR CNY превышала 10% лишь в редкие дни, а ее максимальное значение зафиксировано на уровне 26,89% 13 июня этого года – в первый торговый день после подпадания Мосбиржи под санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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