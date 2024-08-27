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Средний размер займа «до зарплаты» снизился впервые с декабря

Это связано с ужесточением регулирования со стороны ЦБ
Наталья Заруцкая
Изменения среднего размера займов «до зарплаты» в ближайшем будущем ожидать не стоит/ Евгений Разумный / Ведомости

В июле средний размер займа «до зарплаты» (PDL-заем) снизился месяц к месяцу впервые с конца прошлого года: снижение относительно июня составило 1,6% до 9950 руб. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Общее число выданных PDL-займов увеличилось за месяц на 1% и составило 2,95 млн шт. Год к году показатель, наоборот, вырос в июле на 5,6%. Такие ссуды выдаются на сумму до 30 000 руб. и на срок до 30 дней. Средний размер займа «до зарплаты» опустился ниже 10 000 руб. впервые с апреля этого года. Начиная с декабря 2023 г. этот показатель стабильно рос и в апреле этого года впервые за два года перешагнул границу 10 000 руб., составив 10 010 руб., следует из данных НБКИ. Выше этого значения чек оставался три месяца подряд, увеличившись в мае на 0,6% до 10 070 руб., а в июне еще на 0,4% до 10 110 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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