Средний размер займа «до зарплаты» снизился впервые с декабря

В июле средний размер займа «до зарплаты» (PDL-заем) снизился месяц к месяцу впервые с конца прошлого года: снижение относительно июня составило 1,6% до 9950 руб. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Общее число выданных PDL-займов увеличилось за месяц на 1% и составило 2,95 млн шт. Год к году показатель, наоборот, вырос в июле на 5,6%. Такие ссуды выдаются на сумму до 30 000 руб. и на срок до 30 дней. Средний размер займа «до зарплаты» опустился ниже 10 000 руб. впервые с апреля этого года. Начиная с декабря 2023 г. этот показатель стабильно рос и в апреле этого года впервые за два года перешагнул границу 10 000 руб., составив 10 010 руб., следует из данных НБКИ. Выше этого значения чек оставался три месяца подряд, увеличившись в мае на 0,6% до 10 070 руб., а в июне еще на 0,4% до 10 110 руб.