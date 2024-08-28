«ВТБ Шанхай» планирует ввести комиссию за юаневые платежи через другие банки

«ВТБ Шанхай» планирует ввести комиссию за юаневые платежи через другие банкиЭто связано с ростом стоимости привлечения китайской валюты, говорят источники
ВТБ продолжает укреплять позиции на китайском платежном направлении. Шанхайский филиал банка, «ВТБ Шанхай», который считается флагманом в торговых расчетах с Китаем, через персональных менеджеров предупредил своих корпоративных клиентов о планах с 1 сентября существенно увеличить комиссию за исходящие и ввести комиссию за входящие платежи в юанях через другие банки. Об этом «Ведомостям» рассказал два собеседника, близкие к теме международных расчетов.
Решение об изменении тарифов в финальной редакции ВТБ планирует разослать клиентам на этой неделе, но сотрудники банка передали обоим собеседникам, что предварительно решено установить следующие комиссии: 6% от суммы исходящего перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк (сейчас 0,17-0,2%. – «Ведомости») и 0,15% – за входящий. Официальной рассылки клиентам об изменении тарифов ВТБ еще не делал, поэтому рано с уверенностью говорить о том, какими будут окончательные ставки, замечает один из собеседников.