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«ВТБ Шанхай» планирует ввести комиссию за юаневые платежи через другие банки

Это связано с ростом стоимости привлечения китайской валюты, говорят источники
Артем Кульша
Причиной для введения ВТБ новых комиссий и увеличения имеющихся может быть стимулирование использования прямого канала платежей, т. е. исключительно через собственную инфраструктуру банка/ Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ продолжает укреплять позиции на китайском платежном направлении. Шанхайский филиал банка, «ВТБ Шанхай», который считается флагманом в торговых расчетах с Китаем, через персональных менеджеров предупредил своих корпоративных клиентов о планах с 1 сентября существенно увеличить комиссию за исходящие и ввести комиссию за входящие платежи в юанях через другие банки. Об этом «Ведомостям» рассказал два собеседника, близкие к теме международных расчетов.

Решение об изменении тарифов в финальной редакции ВТБ планирует разослать клиентам на этой неделе, но сотрудники банка передали обоим собеседникам, что предварительно решено установить следующие комиссии: 6% от суммы исходящего перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк (сейчас 0,17-0,2%. – «Ведомости») и 0,15% – за входящий. Официальной рассылки клиентам об изменении тарифов ВТБ еще не делал, поэтому рано с уверенностью говорить о том, какими будут окончательные ставки, замечает один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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