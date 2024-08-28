«ВТБ Шанхай» планирует ввести комиссию за юаневые платежи через другие банки

Решение об изменении тарифов в финальной редакции ВТБ планирует разослать клиентам на этой неделе, но сотрудники банка передали обоим собеседникам, что предварительно решено установить следующие комиссии: 6% от суммы исходящего перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк (сейчас 0,17-0,2%. – «Ведомости») и 0,15% – за входящий. Официальной рассылки клиентам об изменении тарифов ВТБ еще не делал, поэтому рано с уверенностью говорить о том, какими будут окончательные ставки, замечает один из собеседников.