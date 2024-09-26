Китайский бизнес начинает работать с российскими импортерами по новой методике

Китайский бизнес начинает работать с российскими импортерами по новой методикеКомпании создают отдельные юрлица для взаимодействия с компаниями из РФ
Некоторые китайские поставщики и платежные агенты стали создавать в КНР отдельные юрлица специально для взаимодействия с российскими партнерами, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника, знакомых с ситуацией с платежами в Китай. Многие крупные компании создают дочерние общества в КНР, чтобы они работали прицельно на определенные рынки, говорит источник в крупной юрфирме: эта практика появилась в Китае сравнительно недавно и актуальна уже не только для России.
С таким решением крупного поставщика столкнулся импортер из РФ. Директором в эту «дочку» назначили менеджера, который изначально отвечал за взаимодействие с российским контрагентом в материнской компании. О подобных случаях знает еще один импортер и собеседник в отечественном банке. Но пока они не стали действительно массовыми, отметил один из них.