Китайский бизнес начинает работать с российскими импортерами по новой методике

Некоторые китайские поставщики и платежные агенты стали создавать в КНР отдельные юрлица специально для взаимодействия с российскими партнерами, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника, знакомых с ситуацией с платежами в Китай. Многие крупные компании создают дочерние общества в КНР, чтобы они работали прицельно на определенные рынки, говорит источник в крупной юрфирме: эта практика появилась в Китае сравнительно недавно и актуальна уже не только для России.