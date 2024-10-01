Стоимость купленных коллекторами у банков долгов резко снизилась

Стоимость купленных коллекторами у банков долгов резко снизиласьУчастники рынка связывают это с ростом цен на судебные госпошлины
Цена банковских просроченных долгов, которые они выставляют на продажу коллекторам, по итогам III квартала стала минимальной за последние три года и снизилась до 5,68%, следует из данных Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), которые есть у «Ведомостей». Стоимость цессии – переуступки прав требований выплаты третьему лицу – определяется в процентах от общей суммы задолженности. Первые два квартала года стоимость цессии стабильно держалась на уровне 7,8%. Начиная с 2022 г. цена просрочки только один раз была ниже 7% – 6,99% в I квартале 2023 г.
Всего за июль – сентябрь банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 89,3 млрд руб., что стало рекордным объемом за последние три года, следует из данных НАПКА. Для сравнения: в I и II кварталах банки пытались реализовать просрочки на 63,5 млрд и 66,1 млрд руб. соответственно. Почти на том же, что и в III квартале, уровне объем выставленных на продажу долгов был в октябре – декабре 2023 г. – 86,5 млрд руб. Объем купленной коллекторами просроченной задолженности в июле – сентябре тоже оказался на довольно высоком уровне, составив 83,5 млрд руб., или 93,5% от всего выставленного на продажу объема просрочки. Рекордной сумма была в IV квартале прошлого года, когда коллекторы приобрели задолженности на 83,9 млрд руб., или 97% от предложения.