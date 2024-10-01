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Стоимость купленных коллекторами у банков долгов резко снизилась

Участники рынка связывают это с ростом цен на судебные госпошлины
Наталья Заруцкая
Резкое снижение цены на банковскую цессию произошло на фоне публикации и последующего принятия законопроекта о повышении госпошлин / Максим Стулов / Ведомости

Цена банковских просроченных долгов, которые они выставляют на продажу коллекторам, по итогам III квартала стала минимальной за последние три года и снизилась до 5,68%, следует из данных Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), которые есть у «Ведомостей». Стоимость цессии – переуступки прав требований выплаты третьему лицу – определяется в процентах от общей суммы задолженности. Первые два квартала года стоимость цессии стабильно держалась на уровне 7,8%. Начиная с 2022 г. цена просрочки только один раз была ниже 7% – 6,99% в I квартале 2023 г.

Всего за июль – сентябрь банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 89,3 млрд руб., что стало рекордным объемом за последние три года, следует из данных НАПКА. Для сравнения: в I и II кварталах банки пытались реализовать просрочки на 63,5 млрд и 66,1 млрд руб. соответственно. Почти на том же, что и в III квартале, уровне объем выставленных на продажу долгов был в октябре – декабре 2023 г. – 86,5 млрд руб. Объем купленной коллекторами просроченной задолженности в июле – сентябре тоже оказался на довольно высоком уровне, составив 83,5 млрд руб., или 93,5% от всего выставленного на продажу объема просрочки. Рекордной сумма была в IV квартале прошлого года, когда коллекторы приобрели задолженности на 83,9 млрд руб., или 97% от предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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