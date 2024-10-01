Стоимость купленных коллекторами у банков долгов резко снизилась

Всего за июль – сентябрь банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 89,3 млрд руб., что стало рекордным объемом за последние три года, следует из данных НАПКА. Для сравнения: в I и II кварталах банки пытались реализовать просрочки на 63,5 млрд и 66,1 млрд руб. соответственно. Почти на том же, что и в III квартале, уровне объем выставленных на продажу долгов был в октябре – декабре 2023 г. – 86,5 млрд руб. Объем купленной коллекторами просроченной задолженности в июле – сентябре тоже оказался на довольно высоком уровне, составив 83,5 млрд руб., или 93,5% от всего выставленного на продажу объема просрочки. Рекордной сумма была в IV квартале прошлого года, когда коллекторы приобрели задолженности на 83,9 млрд руб., или 97% от предложения.