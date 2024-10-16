Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Райффайзенбанк опротестовал закрытие процесса из-за сорванной продажи Strabag

В мае банк отказался от покупки доли в австрийской компании
Артем Кульша
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

Защита российского Райффайзенбанка опротестовала закрытие судебного процесса с МКАО «Распериа трейдинг лимитед» из-за сорванной продажи акций австрийской Strabag, принадлежавших ранее структурам Олега Дерипаски. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка в суде, партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. «Распериа» обвиняет Strabag и ее акционеров в захвате корпоративного контроля над компанией, сказал он «Ведомостям».

В августе 2024 г. «Распериа» подала в Арбитражный суд Калининградской области иск о взыскании почти 195 млрд руб. с участников несостоявшейся сделки – Райффайзенбанка, Strabag и восьми ее иностранных акционеров. Одновременно с подачей заявления компания ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом заседании. 4 сентября суд удовлетворил эту просьбу, а на следующий день арестовал акции Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску.

В ходе первого предварительного заседания суда 16 октября защита Райффайзенбанка ходатайствовала о проведении заседаний в открытом режиме, чтобы обеспечить максимальную прозрачность происходящего в суде, рассказал Тимчук. В обоснование закрытия процесса истец представил суду документы со штампами «коммерческая тайна», хотя до этого направлял эти же документы иным лицам (специалистам, нотариусу, переводчикам) без такого штампа и вообще указания на коммерческую тайну, указал он. Ходатайство защиты Райффайзенбанка калининградский суд рассмотрит 30 октября.

В ходе рассмотрения споров зачастую всплывают подробности, которые могут повлиять на деловую репутацию той или иной стороны, вероятно, с этим и связано ходатайство «Распериа», рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. В ходатайстве о закрытии процесса компания, видимо, сослалась на наличие в материалах дела информации, составляющей охраняемую законом тайну, перечень которой в России огромен, заметил адвокат. «Ведомости» направили запрос в «Распериа» и Strabag.

В декабре 2023 г. группа RBI (Австрия) объявила, что принадлежащий ей российский Райффайзенбанк купит 27,78% акций строительной компании Strabag за 1,5 млрд евро (около 150 млрд руб.). Эта доля с 2007 г. принадлежит структуре Дерипаски и заморожена в рамках западных санкций против миллиардера, писал Bloomberg. Из корпоративных документов RBI, о которых писало агентство, следовало, что в случае одобрения сделки бумаги в качестве дивидендов в натуральной форме передадут под управление дочерней компании RBI – Gabarts, которой руководит бывший топ-менеджер нескольких компаний Дерипаски Штефан Цохлинг.

В апреле 2024 г. представитель Strabag сообщил, что Дерипаска уведомил компанию о передаче АО «Илиадис» (ее владельцы неизвестны) своей кипрской компании Rasperia Trading Limited, владеющей 24,1% в Strabag. Но Strabag продолжает считать эти акции замороженными в рамках санкций ЕС, поскольку необходимую проверку пока что провести невозможно. Данная сделка может повлиять на предполагаемое приобретение пакета акций со стороны RBI, отметили тогда в Strabag.

Новая структура собственности Rasperia должна дать RBI уверенность в том, что никакие подпадающие под санкции лица или организации не получат прямой или косвенной выгоды от приобретения австрийской группой доли в Strabag, а также от любых связанных платежей за эти акции, заявил тогда же представитель материнской структуры Райффайзенбанка. В мае 2024 г. в RBI сообщили, что отказались от намерения купить долю в Strabag.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных