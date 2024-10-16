Райффайзенбанк опротестовал закрытие процесса из-за сорванной продажи Strabag

Новая структура собственности Rasperia должна дать RBI уверенность в том, что никакие подпадающие под санкции лица или организации не получат прямой или косвенной выгоды от приобретения австрийской группой доли в Strabag, а также от любых связанных платежей за эти акции, заявил тогда же представитель материнской структуры Райффайзенбанка. В мае 2024 г. в RBI сообщили, что отказались от намерения купить долю в Strabag.