Мосбиржа просит ЦБ включить ее в пилот цифрового рубля

Мосбиржа просит ЦБ включить ее в пилот цифрового рубляДопуск инвесторов к этой технологии значительно ускорит ее популяризацию, считает площадка
Московская биржа видит большой потенциал в цифровом рубле, поэтому просит ЦБ включить ее в пилотный проект по внедрению этой технологии, заявил председатель правления биржи Виктор Жидков, выступая на форуме Finopolis. Присоединение площадки к проекту значительно ускорит популяризацию новой формы национальной валюты и повысит интерес бизнеса к ней, уверен Жидков.
«Как-то нас забыли в пилоте. Я считаю, что именно мы позволим распространить всю прелесть цифрового рубля», – отметил руководитель Мосбиржи. Он уверен, что цифровой рубль открывает широкие возможности для физлиц и бизнеса благодаря ряду преимуществ, таких как наличие единой платформы (ее оператор – Банк России), возможность мгновенно осуществлять операции и делать их «умными», а также закладывать новые принципы расчетов. По его мнению, эти же свойства цифровой валюты позволяют очень быстро распространить технологию среди пользователей, и Мосбиржа хочет, чтобы этот процесс происходил при ее участии.
Банки будут крайне осторожно относиться к цифровому рублю, защищая свои инвестиции и монетизацию уже существующих процессов, считает Жидков. Процесс адаптации новой технологии кредитными организациями затянется надолго – клиенты постепенно будут «раскапывать» в приложении, где лежит кошелек, как его открыть, как пользоваться, рассуждает он.
Мосбиржа, в свою очередь, будет хорошим каналом распространения цифрового рубля, так как среди ее клиентов много новаторов, «очень активных в своем желании изучать этот мир, делать что-то новое, необычное», объяснил руководитель Мосбиржи. Он уверен, что если биржа покажет инвесторам все возможности этой технологии, они будут активно открывать кошельки и пользоваться этим инструментом. А это сделает цифровой рубль привлекательным уже для бизнеса – когда компании увидят, что полмиллиона людей готовы использовать новую форму валюты, продуктовые предложения с их стороны появятся очень быстро, считает Виктор Жидков.
Мосбиржа хочет участвовать в пилоте в качестве компании, которая будет внедрять идею цифрового рубля для инвестиций, то есть для обмена классических денег на инвестиционные активы, пояснил «Ведомостям» управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. По его словам, нужно дать клиентам возможность не только сберегать и копить в новой форме рубля, но и покупать на него инвестиционные инструменты. При этом текущая стратегия Банка России по внедрению цифрового рубля понятна и разумна – регулятор хочет сначала популяризировать его как средство расчетов, считает Крекотень. Использование цифрового рубля в инвестициях – уже задача следующего порядка, но она также должна быть реализована на раннем этапе пилота, заключил он.
Цифровой рубль – третья форма российской валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличным и безналичным). Один наличный рубль будет равен одному цифровому рублю. Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г., тогда же Банк России запустил пилотирование технологии. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. Банки станут ее участниками – через их приложения граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться эти кошельки будут на платформе ЦБ. Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, а также отвечать за сохранность новой формы нацвалюты.
В ходе пилота тестируется открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи, оплата покупок и услуг по QR-коду. ЦБ рассчитывает, что в пилотном проекте могут принять участие до 9000 человек и 1200 компаний.
Банки уже провели в рамках пилота 33 000 успешных переводов и 9000 оплат, рассказала на Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Сейчас операции доступны клиентам 12 банков, но ЦБ собирается подключить к пилоту еще 14-15 банков, добавила она. Это обеспечит доступ к сервисам цифрового рубля 80% всех клиентов, которые пользуются финансовыми услугами в России.
Масштабное внедрение цифрового рубля планируется в середине 2025 г. после успешного завершения пилота, сообщала в ходе форума председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Системно значимые банки (их 13), которые не подключатся к платформе цифрового рубля к 1 июлю 2025 г., будут получать за это штрафы, предупредила она, но для этого потребуется внести изменения в законодательство.