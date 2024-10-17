Мосбиржа просит ЦБ включить ее в пилот цифрового рубля

Мосбиржа хочет участвовать в пилоте в качестве компании, которая будет внедрять идею цифрового рубля для инвестиций, то есть для обмена классических денег на инвестиционные активы, пояснил «Ведомостям» управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. По его словам, нужно дать клиентам возможность не только сберегать и копить в новой форме рубля, но и покупать на него инвестиционные инструменты. При этом текущая стратегия Банка России по внедрению цифрового рубля понятна и разумна – регулятор хочет сначала популяризировать его как средство расчетов, считает Крекотень. Использование цифрового рубля в инвестициях – уже задача следующего порядка, но она также должна быть реализована на раннем этапе пилота, заключил он.