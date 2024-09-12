Широкое использование цифрового рубля начнется в июле 2025 года

Широкое использование цифрового рубля начнется в июле 2025 годаК этому сроку системно значимые банки должны подготовить свою инфраструктуру
Центробанк планирует, что широкое использование цифрового рубля начнется с 1 июля 2025 г., говорится в релизе регулятора. К этому сроку крупнейшие банки должны обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с третьей формой нацвалюты: открывать и пополнять счета цифрового рубля, совершать переводы, а также настроить прием цифровых рублей в своей инфраструктуре. Предложения по изменению законодательства, необходимые для этого, регулятор направил в Минфин.
Банк России подчеркивает, что цифровой рубль должен быть доступен гражданам и бизнесу, чтобы при желании они могли свободно пользоваться им наравне с наличными и безналичными денежными средствами.
К крупнейшим банкам ЦБ относит системно значимые, всего таких 13: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ, ПСБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Росбанк, Т-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Юникредит банк».
Остальным банкам с универсальной лицензией ЦБ намерен дать больше времени на доработку своих систем – до 1 июля 2026 г., а прочим кредитным организациям – до 1 июля 2027 г.
Также ЦБ планирует установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). По задумке регулятора, компании с годовой выручкой более 30 млн руб. должны будут это делать с 1 июля 2025 г., с выручкой более 20 млн руб. – с 1 июля 2026 г., все другие компании – с 1 июля 2027 г.
После массового запуска цифрового рубля и банки, и ТСП смогут внедрять его прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе, говорится в сообщении ЦБ.
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. С принятием закона начался первый этап пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением 22 компаний и около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков: ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Росбанка, банка Дом.РФ, «Синары», «Ингосстрах банка», Транскапиталбанка, «МТС банка» и «Ак Барса». Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и оплату товаров и услуг.
С 1 сентября этого года стартовал новый этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями: количество участников-физлиц выросло до 9000, а юрлиц – до 1200. Пока операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, но в дальнейшем этот список будет дополняться. В перечне банков, планирующих присоединиться к пилоту, указаны 19 кредитных организаций, в том числе Сбербанк, Т-банк, Россельхозбанк, банки «Точка», «Русский стандарт» и другие. На втором этапе теста участникам доступны оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями.