Широкое использование цифрового рубля начнется в июле 2025 года

С 1 сентября этого года стартовал новый этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями: количество участников-физлиц выросло до 9000, а юрлиц – до 1200. Пока операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, но в дальнейшем этот список будет дополняться. В перечне банков, планирующих присоединиться к пилоту, указаны 19 кредитных организаций, в том числе Сбербанк, Т-банк, Россельхозбанк, банки «Точка», «Русский стандарт» и другие. На втором этапе теста участникам доступны оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями.