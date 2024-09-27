ЦБ: цифровой рубль не повлияет на реализацию денежно-кредитной политики
Появление цифровой формы рубля не повлияет на механизмы реализации денежно-кредитной политики, а ее выпуск не приведет к увеличению количества денег в экономике, сообщает Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. Сам проект направлен в Госдуму.
«Цифровой рубль не окажет значимого влияния на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ТМ ДКП). При этом у Банка России есть все инструменты, чтобы компенсировать вторичные эффекты введения цифрового рубля на ТМ ДКП, если они возникнут», – сообщает регулятор.
Регулятор заверил, что после выпуска цифрового рубля в обращение он продолжит таргетировать инфляцию. Также ЦБ продолжит управлять ставками денежного рынка, проводя операции по предоставлению ликвидности банкам и ее абсорбированию. Согласно проекту, граждане и предприниматели будут переводить свои деньги через банки в цифровые рубли, а сами банки будут обязаны переводить деньги через единую платформу цифровой валюты, что изолирует объем обмена одной платформой. Также регулятор сообщил, что количество денег в экономике не увеличится, а изменится только форма денежной массы.
Центробанк также напомнил этапы пилотирования цифрового рубля. По данным регулятора, с августа 2023 г., когда начались тесты, в нем принимали участие около 600 граждан и 22 компании, а с расширением параметров появилась возможность подключить до 9000 граждан и 1200 компаний. С 1 сентября 2024 г. начался этап с дополнительным привлечением граждан и компаний. Регулятор отмечает, что теперь участникам программы доступны новые операции: оплата по динамическому QR-коду и переводы между юридическими лицами.
12 сентября ЦБ сообщил, что все крупнейшие российские банки должны будут к 1 июля 2025 г. подготовить свою инфраструктуру для запуска широкого использования цифрового рубля, которое начнется с той же даты. Системно значимых банков сейчас в списке ЦБ 13: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ, ПСБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Росбанк, Т-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Юникредит банк». Остальным банкам с универсальной лицензией ЦБ намерен дать больше времени на доработку своих систем – до 1 июля 2026 г., с базовой – до 1 июля 2027 г. То же касается и торговых точек: компании с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн руб. должны будут настроить прием платежей к 1 июля 2026 г., все остальные – к 1 июля 2027 г.