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ЦБ: цифровой рубль не повлияет на реализацию денежно-кредитной политики

Ведомости

Появление цифровой формы рубля не повлияет на механизмы реализации денежно-кредитной политики, а ее выпуск не приведет к увеличению количества денег в экономике, сообщает Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. Сам проект направлен в Госдуму.

«Цифровой рубль не окажет значимого влияния на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ТМ ДКП). При этом у Банка России есть все инструменты, чтобы компенсировать вторичные эффекты введения цифрового рубля на ТМ ДКП, если они возникнут», – сообщает регулятор.

Регулятор заверил, что после выпуска цифрового рубля в обращение он продолжит таргетировать инфляцию. Также ЦБ продолжит управлять ставками денежного рынка, проводя операции по предоставлению ликвидности банкам и ее абсорбированию. Согласно проекту, граждане и предприниматели будут переводить свои деньги через банки в цифровые рубли, а сами банки будут обязаны переводить деньги через единую платформу цифровой валюты, что изолирует объем обмена одной платформой. Также регулятор сообщил, что количество денег в экономике не увеличится, а изменится только форма денежной массы.

Центробанк также напомнил этапы пилотирования цифрового рубля. По данным регулятора, с августа 2023 г., когда начались тесты, в нем принимали участие около 600 граждан и 22 компании, а с расширением параметров появилась возможность подключить до 9000 граждан и 1200 компаний. С 1 сентября 2024 г. начался этап с дополнительным привлечением граждан и компаний. Регулятор отмечает, что теперь участникам программы доступны новые операции: оплата по динамическому QR-коду и переводы между юридическими лицами.

12 сентября ЦБ сообщил, что все крупнейшие российские банки должны будут к 1 июля 2025 г. подготовить свою инфраструктуру для запуска широкого использования цифрового рубля, которое начнется с той же даты. Системно значимых банков сейчас в списке ЦБ 13: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банкГазпромбанкМКБ, ПСБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Росбанк, Т-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Юникредит банк». Остальным банкам с универсальной лицензией ЦБ намерен дать больше времени на доработку своих систем – до 1 июля 2026 г., с базовой – до 1 июля 2027 г. То же касается и торговых точек: компании с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн руб. должны будут настроить прием платежей к 1 июля 2026 г., все остальные – к 1 июля 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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