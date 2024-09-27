ЦБ: цифровой рубль не повлияет на реализацию денежно-кредитной политики

12 сентября ЦБ сообщил, что все крупнейшие российские банки должны будут к 1 июля 2025 г. подготовить свою инфраструктуру для запуска широкого использования цифрового рубля, которое начнется с той же даты. Системно значимых банков сейчас в списке ЦБ 13: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ, ПСБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Росбанк, Т-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Юникредит банк». Остальным банкам с универсальной лицензией ЦБ намерен дать больше времени на доработку своих систем – до 1 июля 2026 г., с базовой – до 1 июля 2027 г. То же касается и торговых точек: компании с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн руб. должны будут настроить прием платежей к 1 июля 2026 г., все остальные – к 1 июля 2027 г.