Высокий суд Англии запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в LCIA

ВЭБ и Barclays с весны 2023 г. ведут спор в судах двух юрисдикций – отечественной и британской. В мае прошлого года ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка задолженности по соглашению о свопах (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). Изначально даты завершения свопов приходились на 2023–2025 гг., но Barclays досрочно прекратил сделки по спорным соглашениям из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 г. Из-за этого у банка возникла обязанность выплатить ВЭБу неустойку, которую Barclays не отрицает: в переписке стороны даже согласовали сумму почти в $148 млн (10,4 млрд руб.). Но британский банк утверждает, что не может платить из-за санкций.