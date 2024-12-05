Высокий суд Англии запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в LCIA

Высокий суд Англии запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в LCIAВесной он отказал российской корпорации в рассмотрении спора в Арбитражном суде Москвы
Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) не обладает юрисдикцией для разрешения спора российской госкорпорации ВЭБ.РФ с крупным британским банком Barclays по поводу долга последнего по валютным свопам. Такое решение вынес Высокий суд Англии и Уэльса – государственная инстанция признала свою исключительную компетенцию рассматривать это дело. «Ведомости» ознакомились с решением суда.
ВЭБ и Barclays с весны 2023 г. ведут спор в судах двух юрисдикций – отечественной и британской. В мае прошлого года ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка задолженности по соглашению о свопах (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). Изначально даты завершения свопов приходились на 2023–2025 гг., но Barclays досрочно прекратил сделки по спорным соглашениям из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 г. Из-за этого у банка возникла обязанность выплатить ВЭБу неустойку, которую Barclays не отрицает: в переписке стороны даже согласовали сумму почти в $148 млн (10,4 млрд руб.). Но британский банк утверждает, что не может платить из-за санкций.