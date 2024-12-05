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Высокий суд Англии запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в LCIA

Весной он отказал российской корпорации в рассмотрении спора в Арбитражном суде Москвы
Артем Кульша
SHAUN CURRY / AFP
SHAUN CURRY / AFP

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) не обладает юрисдикцией для разрешения спора российской госкорпорации ВЭБ.РФ с крупным британским банком Barclays по поводу долга последнего по валютным свопам. Такое решение вынес Высокий суд Англии и Уэльса – государственная инстанция признала свою исключительную компетенцию рассматривать это дело. «Ведомости» ознакомились с решением суда.

ВЭБ и Barclays с весны 2023 г. ведут спор в судах двух юрисдикций – отечественной и британской. В мае прошлого года ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка задолженности по соглашению о свопах (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). Изначально даты завершения свопов приходились на 2023–2025 гг., но Barclays досрочно прекратил сделки по спорным соглашениям из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 г. Из-за этого у банка возникла обязанность выплатить ВЭБу неустойку, которую Barclays не отрицает: в переписке стороны даже согласовали сумму почти в $148 млн (10,4 млрд руб.). Но британский банк утверждает, что не может платить из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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