Топ-менеджеры крупных банков за 1,5 года получили 64 млрд рублей

Совокупное поощрение топ-менеджеров российских банков превысило 64 млрд руб. по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г. Такие данные раскрыты в отчетности 18 из 50 крупнейших по активам банков, которую изучили «Ведомости». На них приходится 70% активов (132 трлн из 187 трлн руб. на октябрь 2024 г.) и 72% совокупной чистой прибыли банковского сектора (1,32 трлн из 1,83 трлн руб. за первое полугодие 2024 г.).