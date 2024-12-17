Медклиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМС

В МЕДСИ и СМ-клинике планируют повысить цены на 10%, говорят их представители. В сети «Открытая клиника» рост составит 7%, несмотря на то что годовые расходы учреждения увеличились на 18%, поделился основатель клиники Филипп Миронович. Но есть клиники, которые поднимают прейскурант и на 20%, и даже на 30%, делится замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.