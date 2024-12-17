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Медклиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМС

Некоторые делают их заградительными для страховщиков
Мария Викулова
Екатерина Литова
Полина Гриценко

Ряд частных медицинских клиник объявил о предстоящем повышении тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 г. из-за медицинской инфляции (составляет примерно 10%). В частности, цены повысят сети «Открытая клиника», ГК «МЕДСИ», СМ-клиника и «К+31».

В МЕДСИ и СМ-клинике планируют повысить цены на 10%, говорят их представители. В сети «Открытая клиника» рост составит 7%, несмотря на то что годовые расходы учреждения увеличились на 18%, поделился основатель клиники Филипп Миронович. Но есть клиники, которые поднимают прейскурант и на 20%, и даже на 30%, делится замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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