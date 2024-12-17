Медклиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМС

Медклиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМСНекоторые делают их заградительными для страховщиков
Ряд частных медицинских клиник объявил о предстоящем повышении тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 г. из-за медицинской инфляции (составляет примерно 10%). В частности, цены повысят сети «Открытая клиника», ГК «МЕДСИ», СМ-клиника и «К+31».
В МЕДСИ и СМ-клинике планируют повысить цены на 10%, говорят их представители. В сети «Открытая клиника» рост составит 7%, несмотря на то что годовые расходы учреждения увеличились на 18%, поделился основатель клиники Филипп Миронович. Но есть клиники, которые поднимают прейскурант и на 20%, и даже на 30%, делится замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.
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