В 2025 году страховой рынок может вырасти более чем на треть

Другие прогнозы в начале года более сдержанные. В ВСК ждут роста рынка в 2025 г. на 10%, в «Зетта страховании» – на 9% (2,8–2,9 трлн руб.), в МАКС прогнозируют сборы на уровне 3,2 трлн руб., в НКР – 3,66 трлн руб. Более оптимистичный прогноз пока в ВСС – 3,8–4 трлн руб. В «Ингосстрахе» ждут снижения роста темпов страхования по сравнению с 2024 г. В «Абсолют страховании» оценивают рост рынка по итогам 2025 г. на 10%, но с оговоркой: страховщики традиционно очень консервативно оценивают свой рынок в начале года и также традиционно по итогам года эти оценки превышаются, поделился первый заместитель гендиректора компании Виктор Кривошеев. В «Альфастраховании» и «РЕСО-гарантии» считают преждевременным давать прогнозы.