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В 2025 году страховой рынок может вырасти более чем на треть

Драйверами будут накопительное страхование жизни и новый продукт – долевое страхование
Мария Викулова
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2025 г. премии страхового рынка могут вырасти на 37–40% по сравнению с результатами 2024 г. и достичь 4,6 трлн руб. при сохранении текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности, следует из прогноза «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). В прошлом году рынок, по оценке агентства, вырос на 46% и собрал 3,34 трлн руб. премий. Банк России итоги 2024 г. еще не раскрыл. В пессимистичном сценарии «Эксперт РА» предполагает гораздо большее замедление темпов роста рынка – на уровне 15% (3,8 трлн руб.).

Другие прогнозы в начале года более сдержанные. В ВСК ждут роста рынка в 2025 г. на 10%, в «Зетта страховании» – на 9% (2,8–2,9 трлн руб.), в МАКС прогнозируют сборы на уровне 3,2 трлн руб., в НКР – 3,66 трлн руб. Более оптимистичный прогноз пока в ВСС – 3,8–4 трлн руб. В «Ингосстрахе» ждут снижения роста темпов страхования по сравнению с 2024 г. В «Абсолют страховании» оценивают рост рынка по итогам 2025 г. на 10%, но с оговоркой: страховщики традиционно очень консервативно оценивают свой рынок в начале года и также традиционно по итогам года эти оценки превышаются, поделился первый заместитель гендиректора компании Виктор Кривошеев. В «Альфастраховании» и «РЕСО-гарантии» считают преждевременным давать прогнозы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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