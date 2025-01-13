В 2025 году страховой рынок может вырасти более чем на треть

В 2025 году страховой рынок может вырасти более чем на третьДрайверами будут накопительное страхование жизни и новый продукт – долевое страхование
В 2025 г. премии страхового рынка могут вырасти на 37–40% по сравнению с результатами 2024 г. и достичь 4,6 трлн руб. при сохранении текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности, следует из прогноза «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). В прошлом году рынок, по оценке агентства, вырос на 46% и собрал 3,34 трлн руб. премий. Банк России итоги 2024 г. еще не раскрыл. В пессимистичном сценарии «Эксперт РА» предполагает гораздо большее замедление темпов роста рынка – на уровне 15% (3,8 трлн руб.).
Другие прогнозы в начале года более сдержанные. В ВСК ждут роста рынка в 2025 г. на 10%, в «Зетта страховании» – на 9% (2,8–2,9 трлн руб.), в МАКС прогнозируют сборы на уровне 3,2 трлн руб., в НКР – 3,66 трлн руб. Более оптимистичный прогноз пока в ВСС – 3,8–4 трлн руб. В «Ингосстрахе» ждут снижения роста темпов страхования по сравнению с 2024 г. В «Абсолют страховании» оценивают рост рынка по итогам 2025 г. на 10%, но с оговоркой: страховщики традиционно очень консервативно оценивают свой рынок в начале года и также традиционно по итогам года эти оценки превышаются, поделился первый заместитель гендиректора компании Виктор Кривошеев. В «Альфастраховании» и «РЕСО-гарантии» считают преждевременным давать прогнозы.